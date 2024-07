Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Der Europapark geht den Disney-Weg rückwärts! Während das Zeichentrickstudio mit Filmen erfolgreich wurde und später mit Freizeitparks einen weiteren Wirtschaftszweig fand, geht der Europapark nun den anderen Weg. 2025, passend zum 50-Jahr-Jubiläum, kommt der erste Kinofilm des deutschen Freizeitparks in die Kinos.

Mit einer Pressekonferenz, moderiert vom filmaffinen Moderator Steven Gätjen (51), wurde die grosse Neuigkeit für 2025 angekündigt. «Es geht ein Kindheitstraum für mich in Erfüllung», schwärmt Produzent Michael Mack (45), geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park und Gründer des Entertainment-Unternehmens Mack Magic.

Am 12. Juli 2025 kommt mit der 90-minütige «Grand Prix of Europe» in die Deutschschweizer, deutschen und österreichischen Kinos. Der Film entsteht in Kooperation mit dem Verleih Warner Bros. Film Productions Germany und soll weltweit in die Kinos kommen.

Europapark-Maskottchen fahren Rennen

Die Geschichte stellt die Maskottchen des Europaparks, die Euromäuse Ed und Edda in den Fokus. Edda ist die Tochter des Jahrmarktbetreibers Erwin und möchte Autorennfahrerin werden. Beim europäischen Grand Prix will sie schliesslich ihr Idol, Rennfahrer Ed, kennenlernen und gleichzeitig das angeschlagene Geschäft ihres Vaters retten. Und so nimmt das Abenteuer seinen Lauf.

Der Streifen entsteht gerade in den Studios von Mack Animation in Hannover. Ganz neues Terrain ist die Filmwelt für die Inhaberfamilie vom Europapark nicht. Mit Mack Rides stellt die eine Firma der Familie weltweit Achterbahnen her, Mack Magic hingegen produzierte bislang Filme, die unter anderem in den Attraktionen des Europaparks gezeigt wurden. Auch Bücher produziert das Unternehmen, 500'000 wurden davon in zehn Ländern verkauft.

Neue Bahn angelehnt am Film

Auch im Europapark selbst soll der Film Einzug halten. Zu diesem Zweck wurde das Drehtheater im Themenbereich Luxembuerg geschlossen, um Platz für die neue Attraktion zu machen. Es sei ein neues, interaktives Fahrgeschäft von Mack Rides, verrät Michael Mack. «Ich bin froh, dass Ed auch einen Platz im Europapark in From einer Fahrattraktion bekommt.» Er habe erste Visualisierungen schon gesehen und ist überzeugt von der Sache: «Ich glaube, dass es richtig, richtig gut wird.»

