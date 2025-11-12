Die Baslerin Sarah Spale spielt im Film «Hallo Betty» die Werbetexterin Emmi Creola-Maag, die die Werbefigur Betty Bossi erfand. Im Interview mit Blick spricht Spale über Geschlechterverhältnisse, Familienstrukturen, ihre eigene Jugend und über ihre Kochkünste.

Es geht bereits Richtung Mittagszeit, als Blick die Baslerin Sarah Spale (44) im Restaurant Anna beim Zürcher Bucheggplatz zum Interview trifft. Im Film «Hallo Betty» spielt sie die Texterin Emmi Creola-Maag (1912–2006), die in den 1950er-Jahren die Werbefigur Betty Bossi entwickelte.

Frau Spale, Sie verkörpern in «Hallo Betty» eine Werbetexterin, andererseits hat das Publikum auch eine Vorstellung von der schweizweit populären Figur, die diese Texterin erfand. Haben Sie keine Angst, diese Erwartungen nicht zu erfüllen?

Sarah Spale: Eine spannende Frage. Betty Bossi scheinen wir alle zu kennen, obschon oder gerade weil sie eine fiktive Figur ist. Und deshalb ahnen wir auch, dass jemand hinter dieser Figur steckt. Und an die Darstellung der Person dahinter kann kaum jemand Erwartungen haben, weil sie bisher nie im Fokus stand. Hier setzt der Film «Hallo Betty» ein, mit dem wir entdecken können, welche Leistung Emmi Creola-Maag mit der Entwicklung der Figur Betty Bossi vollbrachte. Ich hoffe, keiner Erwartung im Weg zu stehen. Wir laden in eine Welt ein, in der es noch viele unbeleuchtete Stellen gibt. Eine 1950er-Welt, in der Frauen u.a. noch die Unterschrift ihrer Männer brauchten, um arbeiten gehen zu dürfen.

Kamen Sie selber früh mit Betty Bossi in Berührung?

Ich wusste schon als Kind, dass es diese Figur gab, mehr nicht. Ich koche auch selber nicht nach Rezepten, sondern eher nach Intuition. Mit der Arbeit an diesem Film ging auch mir ein ganz neues Feld auf. Betty Bossi ist eine der grossen Schweizer Erfolgsgeschichten. Eine Frau steht dahinter und kaum jemand weiss es. Ich schätze diese Entdeckung sehr.

Wie haben Sie sich die Rolle dieser Figuren-Erfinderin erarbeitet?

Ich durfte mich mehrfach mit der älteren Tochter des Ehepaares Creola-Maag, Ines Diacon, treffen. Das war ein sehr schöner Austausch. Sie war bereit, mir sehr viel zu zeigen, Fotos von ihrer Mutter und der ganzen Familie und auch den Briefverkehr zwischen Emmi und ihrem Mann Ernst. Dann habe ich wie schon bei «Platzspitzbaby» mit Schauspiel-Coach Barbara Fischer gearbeitet. In diesem historischen Film sind auch Kostüme und Masken eine wichtige Komponente. Damit konnte ich mich dieser Zeit noch besser nähern. Die Kostüme lösten etwas aus, sie unterstützten meine Suche nach der stimmigen Körperhaltung. Ich versuche bei meinen Figuren im Vorfeld immer, möglichst alles von ihnen aufzusaugen. Mich zu vergewissern: Was bringe ich als Sarah Spale schon mit und was muss ich für Emmi Creola-Maag noch an Gefühlen und Verhaltensmustern finden? Emmi lese ich als bodenständige und pragmatische Frau. Diese Wesenszüge galt es für mich in der Körperlichkeit zu suchen und zu finden.