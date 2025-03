Realfilm-Remake von «Schneewittchen» kommt ins Kino Dürfen wir diesen Apfel wirklich essen?

«Schneewittchen» war 1937 der erste Zeichentrickfilm der Welt in Spielfilmlänge – und begründete die Erfolgsgeschichte von Walt Disney. Auch deshalb gibt das Realfilm-Remake mit Rachel Zegler in der Hauptrolle und Gal Gadot als böser Stiefmutter so viel zu reden.

Publiziert: vor 28 Minuten