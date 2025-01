ZFF-Direktor Christian Jungen über Oscars

Der Basler Christian Jungen (51) steht mit «Edge of Space» auf der Oscar-Shortlist und hat am Donnerstag die Chance, in der Sparte «Bester Kurzfilm» nominiert zu werden. «Ich kam am Sonntag in L.A. an – am Dienstag begann das Feuer», erinnert sich de Meuron. «Wir haben unsere Kampagne weitestgehend eingestellt.» Jetzt gehe es um Empathie und Fingerspitzengefühl, «alles andere wäre taktlos».

Der Regisseur ist sich sicher, «dass die meisten bereits jetzt schon entschieden haben, welche Filme sie final ins Rennen schicken.» Heisst: Viel zu holen gäbe es trotz sogenanntem «Campaigning», also Promoaktionen, sowieso nicht mehr.

