Der erste Trailer zum lang erwarteten Michael-Jackson-Biopic «Michael» wurde veröffentlicht. Der Film, mit Jacksons Neffen Jaafar in der Hauptrolle, zeigt die Karriere des King of Pop von den Jackson Five bis zu seinem Weltruhm.

1/6 Jaafar Jackson schlüpft in die Rolle seines Onkels Michael. Foto: Universal

Darum gehts Michael Jackson Biopic kommt 2026 in die Kinos, erster Trailer veröffentlicht

Jacksons Neffe Jaafar spielt die Hauptrolle in seinem Filmdebüt

Graham King, Produzent von 'Bohemian Rhapsody', leitet das 72-sekündige Filmprojekt

Saskia Schär Redaktorin People

16 Jahre sind seit dem Tod von Michael Jackson (1958-2009) vergangen. Auf ein Biopic des «King of Pop» mussten die Fans lange warten, doch am 23. April 2026 ist es so weit und «Michael» läuft in den Kinos an. Einen ersten Vorgeschmack gibt es allerdings bereits ab heute, denn der erste Trailer wurde am Donnerstagnachmittag veröffentlicht.

In die Rolle des fünfzehnfachen Grammy-Gewinners – wenn man seine beiden Ehren-Grammys mitzählt – schlüpft Michael Jacksons Neffe Jaafar Jackson (29). Er ist der Sohn von Michael Jacksons Bruder Jermaine Jackson (70) und gibt im Biopic sein Filmdebüt. Das Biopic behandelt sowohl Michael Jacksons Karriere mit den Jackson Five, als auch seinen Aufstieg zu einem der grössten – wenn nicht gar dem grössten – Popstar der Welt.

Produzent feierte bereits grossen Erfolg mit «Bohemian Rhapsody»

Im 72-sekündigen Trailer ist unter anderem zu sehen, wie Jaafar Jackson in der Rolle seines Onkels das legendäre Musikvideo zu «Thriller» dreht, seinen Moonwalk aufs Parkett legt und auch die bekannte Geste mit der Hand auf dem Schritt darf natürlich nicht fehlen.

Nebst Jafaar Jackson sind auch Nia Long (55, «Empire»), Laura Harrier (35, «Spider-Man: Homecoming»), Miles Teller (38, «Top Gun: Maverick») und der zweifach für einen Oscar nominierten Colman Domingo (55, «Sing, Sing») zu sehen. Letzterer verkörpert Joe Jackson (1928-2018), der Vater des King of Pop. Produziert wurde der Film vom Briten Graham King (63), der sich auch für das Musik-Biopic zur Queen («Bohemian Rhapsody») verantwortlich zeigt. Regie führt Antoine Fuqua (60).