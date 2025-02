1/8 Diese Filme sorge für romantischen Valentinstag auch zu Hause.

Weil es zu Hause doch am schönsten ist und draussen die eisige Kälte regiert, kuscheln wir uns auf dem Sofa ein. Warum also nicht auch den Valentinstag so verbringen? Sich an seinen Liebsten oder seine Liebste zu schmiegen und dabei eine kitschige Schnulze zu schauen, ist perfekt für einen romantischen Kuschelabend zu zweit. Diese neun Filme eignen sich für dieses Vorhaben besonders gut.

1 «To All the Boys I've Loved Before» (2018)

Mädchenschwarm und Schauspieler Noah Centineo (28) in der Rolle des unantastbaren Teenieschwarms, der sich am Ende als wahrer Traumtyp entpuppt, raubt allen Zuschauerinnen den Verstand. Auch Lana Condor (27), die sich als Lara Jean auf der Suche nach der grossen Liebe in der Highschool rumquält, wird bei seinem Anblick schwach. Der herzige Liebesfilm von Netflix ist ein Muss für Romantik-Fans.

Der Film dauert 100 Minuten; zu sehen auf Netflix.

2 «Two Night Stand» (2014)

Megan (Lio Tipton, 36) ist unzufrieden und lässt sich auf einen One-Night-Stand ein. Als sie am Morgen danach die Wohnung ihres Liebhabers Alec (Miles Teller, 37) so schnell wie möglich verlassen will, muss sie feststellen, dass sie eingeschneit sind. Eine Komödie, die sich am Ende als wahre Romanze entpuppt.

Der Film dauert 86 Minuten; Prime Video

3 «Crazy, Stupid, Love.» (2011)

Cal (Steve Carell, 62) lässt sich scheiden und lernt zeitgleich den jungen Playboy Jacob (Ryan Gosling, 44) kennen. Dieser möchte ihm «seine Männlichkeit zurückbringen», obwohl Cal eigentlich nur seine untreue Frau zurückgewinnen will. Ein bitterwitziger Film, in dem auch Schauspielerin Emma Stone (36) zu sehen ist.

Der Film dauert 140 Minuten; zu sehen auf Netflix.

4 «Valentinstag» (2010)

Eigentlich ist der Name schon selbsterklärend. In «Valentinstag» wartet ein Top-Aufgebot Hollywoods bester Schauspieler. Erzählt werden die unterschiedlichsten Geschichten und Erlebnisse: Vom ersten Mal über romantische Begegnungen bis hin zum Singledasein – hier kann absolut jeder mitfühlen.

Der Film dauert 125 Minuten; zu sehen auf Prime Video

5 «Kiss & Kill» (2010)

Jen Kornfeldt (Katherine Heigl, 46) muss plötzlich feststellen, dass sie ihren Traummann Spencer Aimes (Ashton Kutcher, 47) doch nicht so gut kennt wie gedacht. Ihr perfektes Leben wird auf den Kopf gestellt, als sie herausfindet, dass ihr Liebster eigentlich ein Spion ist, der Menschen tötet. Gemeinsam müssen sie dann gegen seine Feinde kämpfen. Obwohl «Kiss & Kill» harte Kritik kassierte, unterhält der Film von Regisseur Robert Luketic (51) durchaus als ein Mix aus Action, Comedy und Romanze – und erinnert ein bisschen an «Mr. & Mrs. Smith» (2005).

Der Film dauert 100 Minuten; Prime Video

6 «Eat Pray Love» (2010)

In der Verfilmung des Bestsellers «Eat, Pray, Love» verkörpert Julia Roberts (57) die Schriftstellerin Elizabeth Gilbert (55). Diese beschliesst, alles hinter sich zu lassen und das Leben neu zu entdecken. Sie reist nach Italien, Indien und Indonesien. Auf dem Weg begegnet sie der Liebe und erfindet sich selbst neu. Garantiert ist hier auch, dass die Reiselust eines jeden Zuschauers geweckt wird.

Der Film dauert 140 Minuten; zu sehen auf Netflix.

7 «Love Happens» (2009)

Und nochmals ein Autor (Aaron Eckhart, 56), der Schwierigkeiten mit Selbstliebe hat. Obwohl er mit seinem Buch anderen Menschen hilft, ist er selbst ein Wrack. Ob das seine Begegnung mit der Floristin Eloise (Jennifer Aniston, 55) ändern wird? Eine berührende Story, die einen Verlust zum Positiven wendet.

Der Film dauert 109 Minuten; Prime Video

8 «27 Dresses» (2008)

27 Mal war die hübsche Jane Nichols (Katherine Heigl, 46) schon Trauzeugin. Privat ist sie Single und träumt vom Liebesglück mit ihrem Boss, der sich in ihre Schwester verliebt. Die Geschichte mit überraschenden Wendungen verzaubert nicht nur Romantiker, sondern auch Comedy-Liebhaber.

Der Film dauert 111 Minuten; Disney+

9 «P.S. Ich liebe Dich» (2008)

Taschentücher bereithalten! Bei dieser herzzerreissenden Liebesgeschichte bleibt kein Auge trocken. Als Holly (Hilary Swank, 50) ihre grosse Liebe Gerry (Gerard Butler, 55) verliert, erreichen sie plötzlich Briefe, verfasst von ihrem verstorbenen Seelenverwandten. Die Zeilen lassen Holly in Erinnerungen schwelgen. In insgesamt zwölf Briefen stellt der Verstorbene seiner Frau Aufgaben, die sie innerhalb eines Monats zu lösen hat – und die ihr beim Weitermachen helfen sollen.

Der Film dauert 126 Minuten; Prime Video