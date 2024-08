Andreas Gabalier hat Grund zum Feiern – eigentlich. Denn am Freitag und Samstag stehen zwei grosse Jubiläums-Konzerte an. Doch noch ist unklar, ob er das geplante Konzert aus gesundheitlichen Gründen überhaupt durchführen kann.

1/6 Andreas Gabalier, hier bei einem Konzert Anfangs August am Flumserberg, ist gesundheitlich angeschlagen.

Saskia Schär Redaktorin People

Andreas Gabalier (39) begeistert seine Fans regelmässig mit seinen Live-Auftritten. Zum zehnjährigen Jubiläum des Musikfestivals Kitzbühel am kommenden Wochenende will der selbst ernannte «Volks-Rock'n'Roller» die örtliche Tennishalle einmal mehr zum Beben bringen. Doch nun gibt es ein Problem, welches sein Vorhaben ernsthaft gefährdet: Der Musiker ist gesundheitlich angeschlagen.

Am Mittwoch meldet er sich auf Instagram und bedankt sich bei der HNO-Abteilung des Krankenhauses in Klagenfurt, wo er sich in Obhut begab. «Seit mehr als einer Woche kämpfe ich nun gegen einen viralen Infekt an, der mir Hustenattacken und daraus resultierende Stimmprobleme beschert hat», erklärt er seinen Spitalbesuch. Keine guten Nachrichten für seine Fans, die sich auf ihren Star und seine kommenden Auftritte gefreut haben.

«Ich werde mein Möglichstes für die Gamsstadt geben»

Gabalier selbst zeigt sich optimistisch und hofft, dass er dank der Hilfe des Spitalspersonals das «bevorstehende legendäre Kitzbühel-Konzert» spielen kann. «Wenn vielleicht auch noch nicht mit gewohnter Kraft und Energie», so der Entertainer. Eines ist jedoch klar für ihn: «Ich werde mein Möglichstes für die Gamsstadt geben.»

Von seinen Fans gibt es für seine Worte viel Verständnis und noch mehr Genesungswünsche. Und sollte es stimmlich doch nicht klappen, dann haben sie auch gleich eine Alternative: «Keine Sorge, Kitzbühel ist absolut textsicher! Diesmal übernehmen wir und du schonst dich. Gute Besserung».