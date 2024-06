Im «Baywatch»-Look David Hasselhoff als Star-Gast am Andreas-Gabalier-Konzert

Am Samstagabend sorgte David Hasselhoff in München für eine Überraschung: Am Konzert von Alpenrocker Andreas Gabalier in München gab der Schauspieler und Sänger im stilechten «Baywatch»-Look drei Songs zum Besten.