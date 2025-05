Familie Wutz feiert Nachwuchs: Baby Evie ist am 20. Mai 2025 zur Welt gekommen. Die beliebte Zeichentrickfamilie präsentiert stolz ihr neustes Mitglied mit einem Foto aus dem Krankenhaus.

1/5 Die Comic-Familie Wutz hat Nachwuchs bekommen: Baby Evie kam am 20. Mai zur Welt. Foto: Instagram

Darum gehts Familie Wutz verkündet Geburt von Baby Evie, Kinofilm startet nächste Woche

Geburt mit rosa Zeremonie und Ausrufer bekanntgegeben, Anlehnung an königliche Traditionen

«Peppa Pig» wird seit 20 Jahren in über 180 Ländern ausgestrahlt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die beliebte Comic-Familie Wutz hat erfreuliche Neuigkeiten zu verkünden: Sie sind nun zu fünft. Auf Instagram präsentieren die stolzen Eltern ihr neugeborenes Schweine-Mädchen mit einem Foto direkt aus dem Spital.

Das jüngste Familienmitglied, Evie, kam am 20. Mai 2025 um 5.34 Uhr zur Welt. Mutter und Kind sind wohlauf. Die Geburt wurde in Anlehnung an königliche Traditionen mit einer rosa Zeremonie und einem Ausrufer bekanntgegeben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die älteren Geschwister Peppa und Schorsch freuen sich laut einer offiziellen Mitteilung darauf, ihre kleine Schwester kennenzulernen. Für die Eltern beginnt jetzt eine Zeit voller fröhlichen Grunzens – und schlafloser Nächte.

Neuer Film startet nächste Woche

Passend zu diesem freudigen Ereignis startet nächste Woche der Kinofilm «Peppa und das neue Baby» in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In zehn neuen Folgen werden die ersten Momente der mittlerweile fünfköpfigen Familie gezeigt.

«Peppa Pig», wie die Serie im Original heisst, ist eine britische Zeichentrickserie für Vorschulkinder, die seit 20 Jahren in über 180 Ländern ausgestrahlt wird. Sie erzählt vom Alltag der Familie Wutz. «Peppa Pig» hat sich innerhalb von 20 Jahren zu einer weltweit erfolgreichen Marke entwickelt, mit Themenparks und diversen Produkten im Einzelhandel.