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Zuschauer feiern ihn
Robert Geiss zeigt seine Tanzkünste

Im Sommerlichen Outfit schwingt Robert Geiss gemeinsam mit seiner Frau Carmen das Tanzbein.
Publiziert: vor 55 Minuten
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