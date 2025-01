1/6 Zum 20. Jubiläum von Heidi Klums «Germany’s Next Topmodel» treten Frauen und Männer mit getrennten Folgen an – dienstags die Männer und donnerstags die Frauen. Foto: AFP

Auf einen Blick «Germany's next Topmodel» feiert Jubiläum mit Neuerungen für Männer und Frauen

Heidi Klum wird von Tochter Leni und Topmodel Naomi Campbell unterstützt

Sechs Wochen lang gibt es dienstags Folgen nur mit männlichen Kandidaten

Zur 20. Staffel gibt es eine Neuerung bei «Germany's next Topmodel». Wie erstmals im vergangenen Jahr nehmen wieder Frauen und Männer an der Castingshow von Heidi Klum (51) teil. Allerdings bekommen die Geschlechter jeweils eine eigene Folge.

«Viele grossartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben. Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen einzigen Donnerstagabend passen, gibt es jetzt sechs Wochen lang dienstags nur Boys», zitiert eine Pressemitteilung Chefjurorin Klum.

«GNTM» jetzt dienstags und donnerstags

Die Staffel startet am Donnerstag, dem 13. Februar, um 20:15 Uhr mit weiblichen Models. Am darauffolgenden Dienstag, dem 18. Februar, ebenfalls um 20:15 Uhr, sind dann die männlichen Modelanwärter das erste Mal zu sehen.

In der 13. Folge, die für den 27. März (Donnerstag) geplant ist, treffen Männer und Frauen erstmals aufeinander. In den restlichen Episoden treten beide Geschlechter donnerstags in einer gemeinsamen Folge an. «Mit dem zusätzlichen Dienstag haben wir die Möglichkeit geschaffen, unserem Publikum noch mehr von der aufregenden ‹GNTM›-Reise zu zeigen», so ProSieben-Senderchef Hannes Hiller. Das sei das perfekte Konzept, um das Jubiläum zu feiern.

Auch erste Gastjuroren bekannt

Auch in der 20. Staffel wird Heidi Klum in jeder Folge bei der Suche nach dem Topmodel Unterstützung von erfahrenen Menschen aus der Modelbranche bekommen. «In der ersten Folge unterstützt mich meine Tochter Leni, und bei den Boys ist Topmodel Naomi Campbell mit dabei», verrät sie in der Mitteilung. Sie freue sich auf eine «unglaublich spannende Reise».

Seit 2006 sucht Heidi Klum zusammen mit diversen Mit-Juroren auf ProSieben nach dem nächsten Topmodel. Im vergangenen Jahr gewannen erstmals eine weibliche Kandidatin und ein männlicher Kandidat.