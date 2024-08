Justin Biebers Song «Baby» knackt Milliardenmarke auf Spotify

1/5 Justin und Hailey Bieber wurde vor Kurzem zum ersten Mal Eltern.

Wenn das mal kein Zufall ist: Fast zeitgleich mit der Geburt von Justin Biebers (30) erstem Kind feiert sein allererstes «Baby» einen riesigen Meilenstein. Der Hit des kanadischen Superstars aus dem Jahr 2010 hat auf der Streamingplattform Spotify die Milliardenmarke geknackt.

Die Singleauskopplung aus Biebers erstem Studioalbum «My World 2.0», die er gemeinsam mit Ludacris (46) veröffentlichte, ist sein fünfter Song mit mehr als einer Milliarde Streams. Damit wird Bieber neben The Weeknd (34), Bruno Mars (38) und Dua Lipa (29) Teil des elitären Clubs der Artists mit den meisten Songs in dieser Liste.

Fünf Songs mit mehr als einer Milliarde Streams

Bisher war Justin Bieber mit vier Songs vertreten: «Stay» mit The Kid Laroi (3,223 Milliarden Streams), «Love Yourself» (2,491 Milliarden), «Let Me Love You» mit DJ Snake (2,214 Milliarden) und «Sorry» (2,154 Milliarden). Unangefochten auf Platz eins der Liste ist «Blinding Lights» von The Weeknd mit 4,411 Milliarden Streams.

So heisst das Baby von Hailey und Justin Bieber

Das «echte» Baby von Justin Bieber und Ehefrau Hailey (27) hört auf den Namen Jack Blues Bieber. Die Geburt seines Sohnes gab das Paar am 24. August mit einem Instagram-Post bekannt. Wann genau das Kind zur Welt kam, ist nicht bekannt. Die beiden hatten die Schwangerschaft im Mai verkündet. Sie sind seit 2016 ein Paar und gaben sich 2019 das Jawort.