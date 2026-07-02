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ZDF-Trailer vor Algerien-Spiel
Hier wird «Nati» falsch ausgesprochen

ZDF bewirbt den Nati-Match seit einigen Tagen mit einem kurzen Trailer im Tagesprogramm. Doch die Deutschen sprechen das Wort «Nati» etwas anders aus.
Publiziert: vor 8 Minuten
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