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Vor Algerien-Spiel: ZDF spricht «Nati» falsch aus
ZDF-Trailer vor Algerien-Spiel
Hier wird «Nati» falsch ausgesprochen
ZDF bewirbt den Nati-Match seit einigen Tagen mit einem kurzen Trailer im Tagesprogramm. Doch die Deutschen sprechen das Wort «Nati» etwas anders aus.
Publiziert: vor 8 Minuten
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