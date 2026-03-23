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Yeliz Koc ist wütend wegen mangelnder Hilfe von Ex Jimi
Yeliz Koc ist wütend
«Die Männer können jederzeit einfach gehen»
Wegen unzureichender Hilfe bei ihrem Umzug kritisiert Yeliz Koc ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht.
Publiziert: 20:02 Uhr
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