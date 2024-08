1/4 Alain Delon mit seinem besten Freund, Schäferhund Loubo, in einem undatierten Foto.

Frankreichs Filmlegende Alain Delon (†88) wird Mitte dieser Woche auf seinem Anwesen La Brûlerie im zentralfranzösischen Douchy beerdigt. Das Begräbnis soll im kleinen Kreis stattfinden, so wie es sich der Verstorbene wünschte.

Die Beisetzung erfolgt in der zu diesem Zweck erbauten Kapelle, neben seinen dort bestatteten zahlreichen Hunden. Insgesamt 35 Vierbeiner hat der Tierfreund und Hundeliebhaber dort begraben lassen, wie der französische News- und Wetterkanal BFM TV am Montag berichtete.

Delon hinterlässt neben drei Kindern auch seinen geliebten letzten Hund Loubo. In einem Interview mit der Illustrierten «Paris Match» im Jahr 2018 hatte er gesagt, wenn er vor Loubo sterben sollte, würde der Tierarzt das Tier einschläfern, damit sie zusammen ruhen könnten.

«Mein Sterbehund»

Delon erklärte seinen Wunsch damit, dass Loubo ohne seinen Herrn leiden würde.

Der Star, der in Douchy seit einem halben Jahrhundert ein zurückgezogenes Leben führte, hatte den Belgischen Schäferhund 2014 adoptiert. «Er ist mein Sterbehund, den ich wie ein Kind liebe», so Delon über seinen besten Freund, der beim Interview zu den Füssen von Delon wachte.

Dann äusserte Delon den Wunsch, dass Loubo ihn ins Jenseits begleite, damit er nicht an seinem Grab weine und leide.

Wollte, dass Loubo in seinen Armen stirbt

«Ich hatte in meinem Leben fünfzig Hunde, aber ich habe eine besondere Beziehung zu diesem hier», so Delon. «Wenn ich vor ihm sterbe, werde ich den Tierarzt bitten, gemeinsam zu gehen. Er wird ihn einschläfern, so dass er in meinen Armen stirbt. Das ist mir lieber, als zu wissen, dass er mit so viel Leid an meinem Grab sterben würde.»

Diesem Wunsch Delons von 2018 wird offenbar nicht entsprochen. Loubo, der letzte treue Begleiter des Filmstars, wird Berichten zufolge noch nicht in der Kapelle neben seinem früheren Herrn und seinen Artgenossen zur Ruhe finden.

Loubo, so berichten französische Medien, soll mit den drei Kindern an der Seite von Delon gewesen sein, als dieser starb.