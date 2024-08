Alain Delon, der einst schönste Mann der Welt, ist am Sonntag verstorben. Wir blicken auf die Frauen im Leben des Sexsymbols zurück.

Ohne die Frauen in seinem Berufs- und Privatleben wäre er nur «der Schatten des Schauspielers und des Mannes» gewesen, der er war, sagte Alain Delon (†88) einmal über sich selbst. Delons wechselhaftes Liebesleben machte immer wieder Schlagzeilen. Einige der bekanntesten Frauen in Delons Leben:

ROMY SCHNEIDER

Für die deutsche Schauspielerin ist es alles andere als Liebe auf den ersten Blick. Als die beiden sich 1958 kennenlernen, empfindet sie Delon nach eigenen Worten als «arrogant» – obwohl sie damals nach ihrem Erfolg mit der «Sissi»-Trilogie bei weitem der grössere Star ist. Wenige Monate nach dem Kennenlernen verlobt sich das Paar, heiratet aber nie. Nach rund fünf Jahren voller Höhen und Tiefen verlässt Delon Schneider – per Brief. Als sie 1968 bei «Der Swimmingpool» wieder zusammen drehen, überträgt sich das Knistern zwischen den beiden auf die Leinwand. Nach Schneiders tragischem Tod 1982 nennt Delon sie die «Liebe meines Lebens».

NATHALIE DELON

1964 heiratet Delon zum einzigen Mal. Mit Francine Canovas (1941–2021), bekannt unter dem Namen Nathalie, bekommt er den Sohn Anthony (59). Die Beziehung verläuft stürmisch. 1969 wird die Ehe geschieden, nachdem Delon mit seiner Schauspiel-Kollegin Mireille Darc (1938–2017) angebandelt hat.

MIREILLE DARC

Mit der Schauspielerin führt Delon seine längste Beziehung, die 15 Jahre hält. Bis zu Darcs Tod im Jahr 2017 bleiben die beiden Freunde.

ROSALIE VAN BREEMEN

Delon lernt das 21 Jahre jüngere Model 1987 bei Dreharbeiten zu einem Musikvideo kennen. Das Paar hat zwei Kinder – Anouchka (33) und Alain-Fabien (30). 2001 trennt sich das Paar nach erbittertem Streit.

Delon, der lieber «Charmeur» statt «Verführer» genannt werden wollte, war ein durchaus umstrittener Frauenheld. 2019 protestierten feministische Gruppen gegen die Vergabe der Ehrenpalme an Delon beim Filmfestival von Cannes. Delon verteidigte sich später in einem Interview mit der Zeitung «Journal du Dimanche»: «Habe ich gesagt, dass ich eine Frau geohrfeigt habe? Ja. Ich hätte hinzufügen sollen, dass ich mehr Ohrfeigen eingesteckt als ausgeteilt habe. Ich habe in meinem Leben keine Frau belästigt.»

HIROMI ROLLIN

Bis etwa ein Jahr vor seinem Tod lebte Delon mit der Japanerin Hiromi Rollin zusammen, die sich selbst als seine Lebensgefährtin bezeichnete, offiziell aber als «Gesellschafterin» galt. 2023 wurde sie von Delons Kindern im Zuge von Erbstreitigkeiten dazu gezwungen, Delons Haus zu verlassen.

Hiromi Rollin war eigentlich Alain Delons Haushälterin. Sie selbst bezeichnete sich allerdings als seine Lebensgefährtin.