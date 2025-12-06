DE
WM-Auslosung in Washington
Heidi Klum und Kevin Hart eröffnen die Ziehung

Heidi Klum moderierte am Freitag die Auslosung für die Fussball-WM nächstes Jahr. Im Netz fällt Klum komplett durch. Von «Fremdscham» bis «fehl am Platz» ist alles dabei.
Publiziert: 14:08 Uhr
