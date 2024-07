1/5 Micaela Schäfer ist auf Männerjagd.

Silja Anders

«Erotik-Model, 40, sucht...» – so könnte eine Dating-Anzeige von Micaela Schäfer (40) beginnen. Die «Miss Ostschweiz» von 2004 und ihr Ex-Freund Adriano Hess trennten sich zu Beginn des Jahres nach fünf Jahren Beziehung.

Mit ihrem Single-Dasein ist Schäfer jedoch ziemlich unzufrieden. In der ProSieben-Sendung «taff» erzählte sie, dass sie «ein bisschen unglücklich» sei, dass sie derzeit keine Beziehung habe. Diesen Zustand möchte sie gerne ändern.

Unzufriedener Single

Wer jetzt aber denkt, dass Micaela Schäfer sich auf Tinder herumtreibt, der hat weit gefehlt. «Micaela Schäfer auf Tinder? Nee!», sagt sie bestimmt. Die Plattform sei für Prominente nicht geeignet.

Ihre bisherigen Partner lernte sie nach eigener Aussage stets bei der Arbeit kennen, sei es bei Dreharbeiten oder Fotoshootings. Ihre Abneigung gegen Tinder lässt vermuten, dass Schäfer auch ihren künftigen Liebsten auf eher konventionelle Art kennenlernen möchte.

Höflichkeit und Etikette sind das A und O

Die Sehnsucht nach der Liebe merkt man dem Erotik-Model an. «Ich wünsche mir so gerne einen tollen Mann an meiner Seite, aber bisher hat sich noch keiner gefunden», sagt sie. Und wie muss er denn sein, der Traumprinz? Ganz klar, höflich soll er sein und gutes Benehmen haben. «Ich lege total Wert auf Etikette und Höflichkeit», erklärt Schäfer. So wünscht sie sich etwa jemanden, der ihr in den Mantel hilft oder die Tür aufhält. Dabei wisse sie, dass diese Ansichten möglicherweise etwas altmodisch wirken, sagt aber: «Da will ich keine Emanze sein, das finde ich schon noch ganz schön.»

Bei all der Männersuche bleibt Micaela Schäfer aber optimistisch und verkrampft sich auch nicht. «Ich bin nicht so eine verzweifelte Alte. Ich bin entspannt. Der Richtige wird schon noch kommen», sagt die 40-Jährige. Und wann der Richtige kommt, dafür hat sie auch ein Gespür, denn Micaela Schäfer ist sich sicher: Ihren Traummann lernt sie noch dieses Jahr kennen.