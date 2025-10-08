DE
FR
Abonnieren

Wie sie zum Star wurde
Der Trailer zur Netflix-Serie «Victoria Beckham»

«Victoria Beckham» startet am 9. Oktober 2025 weltweit und exklusiv beim Streaming-Service Netflix.
Publiziert: vor 43 Minuten
Teilen
Kommentieren
People International
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen