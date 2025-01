Wer Handys, Apps und Profile durchstöbert, muss mit vielem rechnen. Auch bei Lily Allen führte dies nun angeblich zum Ehe-Aus mit David Harbour. Was der Popstar durchmacht, kann Vera Dillier nachvollziehen, auch ihrem Ex wurden SMS zum Verhängnis.

Wer kennt es nicht. Der Liebste vergisst sein Handy zu Hause. Schaue ich rein oder nicht? Checke ich seine Profile, Follower und Kommentare, oder lasse ich es sein. Für viele Paare ist dies der Gradmesser für Vertrauen, die Finger von alledem zu lassen. Doch was tun, wenn der Bauch sagt, irgendetwas stimmt bei meinem Gegenüber nicht. Zu abwesend, zu lange am Handy, zu spät der Klingelton eingehender Nachrichten und scheinbar bildet man sich alles nur ein.

So ist es wohl auch Popstar Lily Allen (39) ergangen, als sie in detektivischer Manier ihrem Ehemann, Schauspieler David Harbour (49) hinterherspionierte und dabei herausfand, dass er auf der exklusiven Dating-App Raya ein aktives Profil hat, wie die «Daily Mail» berichtete. Der Promi-Plattform, auf der sich die beiden selbst vor sechs Jahren kennengelernt hatten. Ihren Liebsten nun da erneut zu finden, muss für sie so ein Schock und Vertrauensbruch gewesen sein, dass es gemäss einem Freund der Sängerin zum Ehe-Aus führte.

Vera Dillier entdeckte verhängnisvolle SMS

Wie sich das anfühlt, wenn man durch Umwege vom Fremdgehen des Partners erfährt, weiss die Schweizer Society-Lady Vera Dillier, die ihr Alter nicht lesen will. Vor über zehn Jahren entdeckte sie in einer SMS, dass ihr damaliger Partner Felix Guyer (73) eine Affäre hatte. «Es war totaler Zufall», beteuert sie auch heute gegenüber Blick. «Felix war mit Hirnblutung im Notfall, ich nahm sein fast leeres Handy nach Hause, wollte es für ihn aufladen. Kaum habe ich es eingesteckt, poppten verhängnisvolle SMS auf.» Was darauf folgte, war eine öffentliche Abrechnung ihrerseits. «Es ging da mehr darum, dass es sich nicht einfach um eine Affäre handelte, sondern um eine Frau, die Fuss fassen wollte in meinem privaten Umfeld, meine Rolle übernehmen wollte. Das konnte ich so nicht akzeptieren.» Seit Jahren seien sie und Felix Guyer nun beste Freunde.

Beziehung muss neu bewertet werden

Vera Dillier ist nun seit über zehn Jahren mit dem ehemaligen tschechischen Gucci-Model Josef (37) sehr glücklich zusammen, wie beide gegenüber Blick betonen. «Ich habe noch nie einem Mann hinterherspioniert, das ist für mich ein klares No-Go und umgekehrt.» Sie vertraue ihrem Liebsten blind, zudem sei sie keine eifersüchtige Person. Auch wenn er über dreissig Jahre jünger sei als sie und böse Zungen stets behaupten würden, dass er sie sicher betrügt. «Ich sage dann stets, wenn mich Josef betrügen würde, möchte ich es nicht wissen.»

Generell habe sie lieber nur «fünfzig Prozent eines guten Mannes als hundert Prozent eines Tubels», sagt sie. Es komme für sie vor allem darauf an, wie sie von ihrem Partner behandelt wird. Würde er ein Profil auf einer Dating-App haben, wie Allens Ehemann und doch jeden Abend zu Hause sein, «dann hätte ich doch nichts daran auszusetzen. Wenn man betrogen wird, muss man seine Beziehung neu bewerten und sich fragen, ob sie es wert ist, gerettet zu werden oder nicht».

