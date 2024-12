1/5 Während der Jüngste, Psalm (vorne), zum Posieren eine ernste Miene behält, können sich North, Mama Kim, Chicago und Saint (v.l.) das Lachen nicht verkneifen. Foto: Instagram/Kim Kardashian

Auf einen Blick Kim Kardashian teilt festliche Fotos ihrer Kinder

Vier Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren posieren vor riesigem weissen Christbaum

Stylische Festtagsgrüsse von den Kardashians: Die vier Kinder von Kim Kardashian (44) und Kanye West (47) posieren mit Mama Kim für eine Serie neuer Familienfotos vor einem riesigen weissen Weihnachtsbaum. Die festlich-coolen Schnappschüsse teilte der Reality-TV-Star mit seinen Fans aus Instagram.

Auf den Bildern posieren North (11), Saint (9), Chicago (6) und Psalm (5) lässig mit ihrer Mutter. Die älteste Tochter North präsentiert sich an Weihnachten in ganz erwachsenem Look mit schwarzem Minirock, passendem Blazer, Krawatte und kniehohen Stiefeln. Die jüngere Tochter Chicago trägt ein rotes Lederkleid, das dem Outfit von Kim Kardashian an der Weihnachtsfeier ihrer Kleidermarke Skims ähnelt. Die beiden Jungs sind in fast identischen Outfits mit schwarzen T-Shirts und Bomberjacken gekleidet.

Kim Kardashian selbst trägt auf den Fotos ein rotes Kleid und einen Wet-Look-Bob. Auf einem Bild halten sie und drei ihrer Kinder ein Peace-Zeichen in die Kamera, während Saint mit ernstem Gesicht daneben steht und keine Lust auf diese Pose zu haben scheint. Auf anderen Schnappschüssen können sich alle fünf das Lachen nicht verkneifen.

Kris Jenner und Khloé Kardashian reagieren

Oma Kris Jenner (69) reagierte mit Herz-Emojis auf die Bilder. Tante Khloé Kardashian (27) kommentierte: «Absolute Perfektion.»

Die Familie verzichtete dieses Jahr auf ihre traditionelle grosse Weihnachtsparty. Gegenüber «Vogue» erklärte Kim Kardashian kürzlich: «Wir machen dieses Jahr eine wirklich schlichte Party an Heiligabend.» Als Grund nannte sie laufende Bauarbeiten.

Die Fotos geben einen seltenen Einblick in das Familienleben der Kardashian-Wests. Kim Kardashian und Kanye West haben ihre Scheidung im November 2022 abgeschlossen, teilen sich aber weiterhin das Sorgerecht für die vier Kinder.