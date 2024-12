Megan Fox' Ex-Mann attackiert Machine Gun Kelly

1/5 Brian Austin Green wünscht seiner Ex-Frau Megan Fox nur das Beste. Foto: Hahn Lionel/ABACA/ddp images

Auf einen Blick Brian Austin Green kritisiert Machine Gun Kelly für Trennung von Megan Fox

Green erfuhr von der Trennung durch TMZ und fordert MGK auf, erwachsen zu werden

Fox und Green haben drei gemeinsame Söhne im Alter von 7, 9 und 11 Jahren Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Brian Austin Green (51) ist auf den Ex seiner Ex alles andere als gut zu sprechen. Der einstige «Beverly Hills, 90210»-Star erfuhr durch das Klatschportal TMZ, dass sich seine Ex-Frau Megan Fox (38) und ihr On-off-Lover Machine Gun Kelly (34) mal wieder getrennt haben. Und das, obwohl Fox ein Baby vom auch nur MGK genannten Rapper erwartet.

Der Schauspieler wusste offenbar noch nichts von der erneuten Trennung seiner Ex-Frau, als ihn TMZ mit der Nachricht konfrontierte. Vom Reporter erfuhr er auch den Grund für das Aus: Megan Fox soll beim gemeinsamen Thanksgiving-Urlaub Ende November das Smartphone von Machine Gun Kelly durchforstet und dabei Nachrichten gefunden haben, die der Musiker mit anderen Frauen ausgetauscht haben soll. Das hatte TMZ vor wenigen Tagen enthüllt.

«Werde erwachsen. Sie ist schwanger»

Brian Austin Green findet daraufhin klare Worte für Machine Gun Kelly. «Wie alt ist er?», fragt der Schauspieler. «Er ist in seinen 30ern, oder?» In diesem Alter sollte man über solche Eskapaden hinweg sein. «Werde erwachsen. Sie ist schwanger», erklärt Green in die Kamera des TMZ-Reporters.

Sein Herz sei «gebrochen» angesichts dieser «tragischen» Nachricht, legt Green nach. Demnach freuen sich die drei Kinder, die er mit Megan Fox hat, schon sehr auf ihr neues (Halb-)Geschwisterchen. Brian Austin Green und die «Transformers»-Darstellerin haben gemeinsam die drei Söhne Noah (11), Bodhi (9) und Journey (7).

«Ich will nur das Beste für sie»

«Ich will nur das Beste für sie», stellt Brian Austin Green weiter klar. «Ich will das Beste für das Baby. Ich will das Beste für unsere Kinder. Das ist eine Schande», so der Schauspieler. Fox und Green waren von 2010 bis 2021 miteinander verheiratet.

Erst im November dieses Jahres hatte Megan Fox angekündigt, dass sie und Machine Gun Kelly ein Kind erwarten. 2023 machte das Paar eine Fehlgeburt öffentlich. Fox und Colson Baker, wie MGK mit bürgerlichem Namen heisst, kamen 2020 zusammen und verlobten sich zwei Jahre später. 2024 lösten sie die Verlobung auf, näherten sich dann aber wieder an.