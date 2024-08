1/5 Wie steht es tatsächlich um die Gesundheit von Anastacia?

Rock-Ikone Anastacia (55) sagt aufgrund gesundheitlicher Probleme weitere Konzerte ab. Nachdem sie bereits am Sonntag kurzfristig ihren Auftritt beim Zelt-Musik-Festival in Freiburg (D) absagen musste, trifft es nun auch ihre Fans auf Mallorca und in Katalonien.

Auf Instagram verkündete die Amerikamerin: «Mit Bedauern und auf Anweisung des Arztes bin ich nicht in der Lage, bei der Mallorca-Show und der Roses Show aufzutreten. Ihr könnt euch euer Ticket für beide Shows zurückerstatten lassen. Es tut mir so leid. Ich habe mich so sehr auf diese Shows gefreut, aber mir wurde geraten, mich auszuruhen und zu erholen.»

Details zu ihrem Gesundheitszustand nannte die Sängerin nicht. Während es in Freiburg noch hiess, ihr Team arbeite an einem Ersatztermin, sind die Konzerte in Spanien ersatzlos gestrichen.

Grösste Erfolge in den 2000ern

Erst kürzlich hatte Anastacia an der Abschiedstour von Rockstar Peter Maffay (74) in Deutschland teilgenommen. Die «I'm Outta Love»-Interpretin feierte vor allem in den 2000ern grosse Erfolge in Europa. In der Vergangenheit hatte sie bereits mit schweren Erkrankungen wie Brustkrebs zu kämpfen.

Bleibt zu hoffen, dass sich Anastacia bald wieder erholt und ihre Fans nicht allzu lange auf sie verzichten müssen. Ihre Anhänger wünschen ihr in den sozialen Medien gute Besserung – und freuen sich auf ein baldiges Wiedersehen mit der Power-Stimme.