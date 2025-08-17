Sky du Mont war viermal verheiratet. Dreimal zu viel, wie er kürzlich verriet. Dass die Ehe mit seiner letzten Frau Mirja du Mont endete – das bereits 2016 –, war allerdings nicht in seinem Sinne, wie er nun gesteht.

Weint Sky du Mont auch nach 9 Jahren noch um Mirja?

Darum gehts Sky du Mont bereut, viermal verheiratet gewesen zu sein

Er wollte die Ehe mit Mirja du Mont 2016 nicht beenden

«Vier Hochzeiten waren drei zu viel» – mit dieser Aussage überraschte Sky du Mont (78) kürzlich in einem Interview. Ein fünftes Mal heiraten wolle er daher definitiv nicht.

Jetzt verriet der Schauspieler auch, welche Ehe er am liebsten gerettet hätte: Jene mit seiner letzten Ehefrau Mirja du Mont (49), mit der er von 2000 bis 2016 verheiratet war.

Man soll «fürs Leben heiraten»

«Die Ehe wäre, wenn es nach mir gegangen wäre, nicht geendet», gesteht er. Gleichzeitig gesteht er auch, dass er bei seinen anderen drei Ehen derjenige gewesen sei, der den Schlussstrich zog. Auch das bereut er, denn: «Wenn, dann sollte man fürs Leben heiraten.» Er sei auf der Suche nach einem Zuhause gewesen, weil ich nie eins hatte – ich bin im Internat aufgewachsen, weil meine Mutter nie da war.» Er wolle seine Handlungen damit nicht entschuldigen, sondern eher begründen.

Liebeskummer scheint Sky du Mont aber wohl keinen mehr zu haben, wenn es um Mirja du Mont geht – immerhin liegt die Trennung nun auch schon neun Jahre zurück. Inzwischen ist er mit der Journalistin Julia Schütze (49) liiert. Und über Mirja du Mont sagt der Schauspieler: «Wir hatten eine tolle Ehe und sind zum Glück noch sehr eng befreundet. Man hört nicht einfach auf, sich zu lieben – nur auf eine andere Art. Und das sollte man sich auch eingestehen. Da braucht auch nicht der nachfolgende Partner eifersüchtig sein, denn das ist eine ganz andere Beziehung, die man dann mit sich trägt. Man hat so viel geteilt in der Zeit.»

Seine Zeit im Internat und das laut ihm fehlende Zuhause ist möglicherweise auch der Grund, weshalb ihm die enge Bindung zwischen Sky du Mont und seinem Sohn Fayn (19) so sehr am Herzen liegt. Die beiden wohnen zusammen. Nach Fayns bestandenem Abitur gingen die beiden auf eine Reise nach Norwegen und fuhren mit dem Schiff durch die Fjorde. «Es war ein einziger Traum, diese Reise. Ich liebe ihn über alles», schwärmt Sky du Mont.