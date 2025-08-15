Sky du Mont ist seit Jahrzehnten auf den Leinwänden und Bildschirmen zu sehen, aber selbst für einen Schauspielstar wie ihn ist irgendwann Schluss. «Das Kanu des Manitu» ist sein letzter Kinofilm.

Sky du Mont beendet Kinokarriere nach «Das Kanu des Manitu»

Schauspieler will nicht mehr auf Dixi-Klos gehen oder im Wohnwagen warten

Die deutsche Kinolandschaft muss künftig auf Sky du Mont (78) verzichten. Die Zeit, sich von der grossen Leinwand zu verabschieden, sei jetzt gekommen, bekräftigt der Schauspieler, nachdem er schon im März über seinen Rückzug gesprochen hat.

Sky du Monts letztes Filmabenteuer ist Michael «Bully» Herbigs (57) «Das Kanu des Manitu». Die Komödie läuft seit 14. August in den Kinos. In der Fortsetzung des Erfolgsfilms «Der Schuh des Manitu» von 2001 hat er seinen letzten Leinwandauftritt. «Ich weiss, das glaubt mir keiner. Aber das wird mein letzter Kinofilm», sagt du Mont der deutschen Zeitung «Bild». Er habe eigentlich nie Schauspieler werden wollen, aber dafür sei es «nicht schlecht gelaufen». Und der Star fragt scherzend: «Wer will denn so einen alten Knacker wie mich noch sehen? Ich will nicht eines Tages in Windeln und im Rollstuhl vor die Kamera geschoben werden.»

«55 Jahre reichen», sagt er auch im Gespräch mit dem Sender RTL. «Ich will auf kein Dixi-Klo mehr gehen.» Selbst einem Tom Cruise (63), mit dem er schon in Stanley Kubricks «Eyes Wide Shut» zu sehen war, würde du Mont demnach eine Absage erteilen.

Die Kinorente hat Sky du Mont schon vor Monaten angekündigt

Ähnliche Worte wählte Sky du Mont bereits im März, als er im Gespräch mit «Radio Arabella München» ankündigte, dass «Das Kanu des Manitu» sein letzter Film sein werde. «Ich werde nie mehr vor der Kamera stehen», sagte er damals. Er habe «bei diesem Film entschieden und entschlossen, dass das mein letzter Film ist. [...] Ich will nicht mehr in der Pampa sitzen, auf ein Dixi-Klo gehen, im Wohnwagen sitzen 15 Stunden, bis einer kommt und sagt: ‹Wir müssen, Herr du Mont. Ganz schnell, das Licht geht.› Das ist alles vorbei für mich.»

An der Premiere des Films gab es für Sky du Mont noch einmal Standing Ovations. In einer Story auf Instagram schrieb er anschliessend: «Danke für Standing Ovations! Danke für 55 Jahre Film/TV.»

«Vier Hochzeiten waren drei zu viel»

Anlässlich seines letzten Filmes schaut der Schauspieler auch auf sein Privatleben zurück. Gegenüber «Gala» erklärt er, zu oft geheiratet zu haben: «Vier Hochzeiten waren drei zu viel.» Auf die Frage, ob er seine aktuelle Partnerin, die ORF-Journalistin Julia Schütze (49), eines Tages ehelichen werde, kam darauf ein klares: «Niemals.» Bereits vor zwei Jahren erklärte er im Podcast «Mit den Waffeln einer Frau» von Barbara Schöneberger (51), dass ihn seine vier Ehen «weder erfahrungsmässig noch finanziell reicher gemacht» hätten.

Seine erste Ehe ging Sky du Mont 1972 mit der Schauspielerin Helga Lehner (81) ein, seine zweite 1992 mit Diane Stolojan (67), ebenfalls einer Schauspielerin. Nach drei Jahren und einem gemeinsamen Sohn war allerdings wieder Schluss. Ab 1995 war er während fünf Jahren Cosima von Borsody (59) verheiratet, auch sie eine Schauspielerin. Im Jahr 2000 ging er seine bisher letzte Ehe ein – mit Mirja du Mont (49).

Der Schauspieler wohnt mit Sohn Fayn (19) aus der 17-jährigen Ehe mit Mirja du Mont gemeinsam in einer WG. «Wir sind wunderbar eingespielt in unserem Männerhaushalt. Er kocht wundervoll. Letztens gab es einen unglaublichen Burger mit Avocado, leicht scharf», schwärmt du Mont in der «Gala» über seine derzeitige Lebenssituation.