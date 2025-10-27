Nelly Furtado kündigt überraschend ihren Bühnenabschied an. Die Sängerin will sich anderen kreativen Projekten widmen. Ist die Kritik an ihrem Körper der Grund für den plötzlichen Rückzug?

Darum gehts Nelly Furtado beendet nach 25 Jahren ihre Gesangskarriere

Bodyshaming-Kommentare könnten Grund für ihren Rückzug sein

Fynn Müller People-Redaktor

Nelly Furtado (46) zieht sich zurück. Die kanadische Sängerin teilt ihren Fans bei Instagram mit, dass sie ihre Gesangskarriere nach 25 Jahren an den Nagel hängt. «25 Jahre später hat meine Musik eine ganz neue Generation von Fans erreicht und ich könnte nicht glücklicher darüber sein. Dass so viele Menschen meine Musik wiederentdecken, ist surreal und macht mich glücklich.»

Ihre Entscheidung begründet Furtado wie folgt: «Ich habe beschlossen, mich auf absehbare Zeit von der Bühne zurückzuziehen und mich anderen kreativen und persönlichen Projekten zu widmen, die meiner Meinung nach besser zu dieser nächsten Phase meines Lebens passen.» Sie betont jedoch, dass die Musik weiterhin eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen werde: «Ich habe meine Karriere so sehr genossen und liebe es immer noch, Musik zu komponieren. Ich werde mich immer als Songwriterin sehen.»

Bodyshaming der Grund für Rückzug?

Die genauen Gründe für ihren Rückzug nannte Furtado nicht. Das Karriereende könnte auch mit negativen Erfahrungen zusammenhängen. Denn: Nach ihrem Comeback im September 2023 sah sich die Sängerin mit heftigen Bodyshaming-Kommentaren in den sozialen Medien konfrontiert.

Kommentare wie «Jemand muss etwas Gewicht verlieren», «Es ist Zeit für die Abnehmspritze», «Was hat sie gegessen?» oder auch «Sie hat ‹Maneater› wörtlich genommen» waren beinahe unter jedem ihrer Beiträge zu finden. Die Kritik lächelte die Sängerin nicht einfach nur weg, sondern stellt sich ihr mit einem Bikini-Foto direkt entgegen.

Berühmt wurde Nelly Furtado mit Songs wie «I'm Like A Bird», «Promiscuous» oder «Say It Right». Ihr Debütalbum «Whoa, Nelly» aus dem Jahr 2000 machte die Kanadierin zur Popikone und wurde weltweit über 6,5 Millionen Mal verkauft.