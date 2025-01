Nelly Furtado feiert im neuen Jahr ihren neuen Körper

Mit dem ersten Instagram-Post im neuen Jahr räumt Nelly Furtado mit Gerüchten zu ihrem Körper auf. Und schickt eine wichtige Botschaft in die Welt.

1/6 Popstar Nelly Furtado kennt man eigentlich so. Foto: keystone-sda.ch

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Sie posiert in einem pfirsichfarbenen Bikini vor dem Spiegel und schiesst Selfies. Einmal von vorne, einmal von der Seite. Beide Male zeigt sich Popstar Nelly Furtado (46) natürlich und ungeschminkt, es geht aber vor allem um die Botschaft, die sie mit ihrem ersten Instagram-Post im Jahr 2025 in die Welt schicken will.

Und die lautet: «Drücke dich frei aus, feiere deine Individualität und sei dir bewusst, dass es völlig in Ordnung ist, mit dem, was du im Spiegel siehst, zufrieden zu sein, und dass es auch in Ordnung ist, etwas anderes zu wollen.»

Nelly Furtados Fotos zeigen sie für einen Popstar erfrischend unperfekt. Was sie dazu schreibt, unterstreicht dieses Bild. «Diese Fotos sind ungeschminkt und ohne Bearbeitung oder Filter, aber ich habe Selbstbräuner verwendet. Und ich habe Besenreiser – sie erinnern mich an meine Mutter und Tanten und an mein Leben, deshalb habe ich mich wohl bisher nicht von ihnen getrennt.»

Die Grammy-Preisträgerin betont, dass sie nie etwas an ihrem Körper habe machen lassen. Mit Ausnahme von Veneers, die sie sich vor kurzem auf ihrer oberen Zahnreihe einsetzen liess.

Vor Shootings schläft sie nur auf dem Rücken

Das Geheimnis ihrer Schönheit sei einfach und schnell erklärt: «Ich habe einen liebevollen Hautarzt der alten Schule, bei dem ich Seren und Cremes kaufe. Am Tag vor Fotoshootings und roten Teppichen trinke ich viel Wasser und schlafe auf dem Rücken.»

Doch das reicht nicht ganz immer, wie Nelly Furtado zugibt. «Manchmal verwendet mein Visagist auf dem roten Teppich oder bei Fotoshootings Gesichtstape, um meinen Augen, meiner Haut und meinem Make-up mehr Auftrieb zu geben. Manchmal benutzt mein Stylist auch Body Tape, um verschiedenen Silhouetten einen bestimmten Look zu verleihen.» Zusätzlich kommen ab und zu Körper-Make-up zum Einsatz, um Konturen zu betonen.

Das ehrliche Instagram-Posting von Nelly Furtado kommt bei ihren Fans gut an. Die Komplimente reichen von «Hut ab!» bis zu «Du bist eine Inspiration!» Andere wollen die Beauty-Routine von Nelly Furtado übernehmen. «Wenn ich nachher so aussehe, schlafe ich ab sofort nur noch auf dem Rücken», schreibt ein Fan.