Auf einen Blick Pete Doherty muss Füsse hochlegen, sonst droht ihm der Verlust von Zehen

Doherty kämpft mit Diabetes Typ 2 und einem hohem Cholesterinspiegel

2021 beendete er Heroin- und Ketaminkonsum nach jahrelanger Sucht

Der britische Rockmusiker Pete Doherty (45) erhielt kürzlich eine klare Arztanweisung: «Sie müssen so oft wie möglich ihre Füsse hochlegen, sonst verlieren sie ihre Zehen.» So zitierte der Sänger der Band The Libertines bei einem Konzert in München (D) seinen Arzt, wie im Video zu sehen ist.

Zurzeit sind The Libertines auf Europatournee. Bei den letzten Konzerten sass Doherty – die Anweisungen des Arztes befolgend – auf einem Stuhl. Schliesslich wolle er nicht enden wie der Baron im Song «Baron's Claw».

Der Song ist Teil des neusten Albums der Band aus England. «All Quiet On The Eastern Esplanade» erschien letzten April. «Der Baron hörte nicht zu, verlor seine Hand und musste sie mit einer Kralle ersetzen», erzählte Doherty dem Publikum. «Sie war wunderschön. Sie war beeindruckend. Aber ich denke, tief im Inneren vermisste er seine Hand.» Im Gegensatz zur Kralle des Barons ist Dohertys Krankenakte jedoch weniger schön und beeindruckend, sondern vielmehr besorgniserregend.

Diabetes Typ 2

Der Musiker hat seit längerem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Letztes Jahr machte Doherty öffentlich, er sei mit Diabetes Typ 2 diagnostiziert worden. Diese Erkrankung ist auch der Grund, weshalb er – wenn er nicht aufpasst – seine Zehen verlieren könnte.

Hoher Cholesterinspiegel

Das ist allerdings nicht Dohertys einzige Sorge. «Im Moment fehlt mir die Disziplin, um meinen Cholesterinspiegel in den Griff zu bekommen», sagte er in einem Interview mit dem «Saturday Magazine» des «Guardian». Ein Doktor habe ihm gesagt, es müsse seine Diät ändern – zu viel Käse, zu viel Milch, erklärte Doherty gegenüber «The Standard». Käse sei allerdings so gut.

Jahrelanger Drogenkonsum

Dass der Rockmusiker in der Vergangenheit fahrlässig mit seiner Gesundheit umging, zeigt auch sein früherer exzessiver Drogenkonsum. Mit Blick sprach er unter anderem über seine Heroin-Sucht.

Diese hat Doherty mittlerweile hinter sich gelassen. Im Jahr 2021 sagte er gegenüber «The Sun»: «Ich habe aufgehört, Heroin und Ketamin zu nehmen.» Stattdessen möge er jetzt Käse – daher der hohe Cholesterinspiegel – und er geniesse es sehr, zu schlafen. «Über Jahre hinweg blieb ich für fünf oder sechs Tage am Stück wach und schlief dann für 24 Stunden», erzählte der Brite, «Also liebe ich es jetzt, zu schlafen.»

Alkoholkonsum verschlechtert Gesundheit

Obwohl er harten Drogen abgeschworen hat, lässt sein Gesundheitszustand zu wünschen übrig. Seine neuen Gewohnheiten haben nämlich ebenfalls negative Auswirkungen. Nach eigenen Angaben trinkt Doherty nach wie vor Alkohol.

«Ich habe die wichtigsten Gifte aufgegeben, und meine Gesundheit hat sich verbessert», sagte er in einem Interview, «Dann wird einem gesagt, dass Alkohol, Käse und Zucker genauso schlecht sind und dass man gesünder war, als man noch Heroin genommen hat.»

Die Warnung des Arztes scheint Doherty allerdings ernst zu nehmen. Nach seiner kurzen Rede im Video nimmt Doherty in einem Sessel Platz und entlastet seine Füsse.