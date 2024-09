Nach einem kleinen blutigen Kratzer am Arm während der Aufzeichnung von «Deutschland sucht den Superstar» reagiert Dieter Bohlen alarmiert und verlangt sofortige Verarztung. Der Grund: Vor Kurzem erlitt er eine schwere Blutvergiftung.

Kurz zusammengefasst Dieter Bohlen geriet wegen kleiner Wunde in Panik

Er erlitt kürzlich eine schwere Blutvergiftung nach einer OP

Evelyne Rollason Redaktorin People

Eine blutige Wunde versetzt Dieter Bohlen (70) in Panik. Selbst, wenn es sich nur um einen kleinen Kratzer handelt. So passierte es während der Aufzeichnungen der neuen Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» im Europapark Rust.

Es geschah in der Sendung, die am vergangenen Samstagabend ausgestrahlt wurde. Der Poptitan machte Selfies mit Fans und kratzte sich, als er an einem Busch vorbeiging, den Unterarm auf. Der Juror wirkte alarmiert und konnte seine Nervosität auch vor laufender Kamera nicht zügeln.

Kratzer am Arm versetzte Dieter Bohlen in Panik

«Habt ihr was zum Desinfizieren?», fragte Bohlen sofort. «Es ist nicht schlimm. Aber ich habe keinen Bock auf eine Blutvergiftung. Das hatte ich vor Kurzem, das brauche ich nicht noch mal!» erklärte er sich. Was da passiert war, erzählte er nun gegenüber der «Bild»-Zeitung.

Dieter Bohlen fing sich nach einer Knie-Operation eine Blutvergiftung ein.

Dieter Bohlen erlitt nach einem Routine-Eingriff eine Blutvergiftung. Beim Tennisspielen hatte sich Bohlen das Knie verletzt. «Mein Meniskus hatte einen abbekommen. Die Ärzte haben ein MRT gemacht und meinten, ich soll das kurz mal machen lassen und haben mich in so eine Schnellklinik geschickt. Zack, zack war es gemacht, aber mein Knie wurde immer dicker», erinnert er sich. Das Knie sei darauf noch mehrmals punktiert worden. «Aber es wurde nicht besser. Ich hatte Schmerzen wie Hölle!»

Notoperation und langwierige Reha

Der Schock folgte, als Bohlens langjährige Partnerin Carina Walz (40) ihn erneut mit geschwollenem Knie ins Spital brachte: «Als mich Carina nach neun Tagen wieder hingebracht hat, haben die nur doof geguckt und meinten: Wir können nichts mehr machen, du musst sofort in die Notaufnahme ins Krankenhaus. Ich war da schon fast ohnmächtig.»

Dort diagnostizierten die Ärzte eine Blutvergiftung, es folgte eine sofortige Notoperation. Der CRP-Wert von Bohlen lag bei über 200 – bei gesunden Menschen liegt dieser Entzündungswert bei etwa 5.

«Es waren sechs verschiedene Keime in meinem Knie und sie wussten nicht, ob sie mein Bein überhaupt retten können», erinnert sich Bohlen an die Schocknachricht. Während zwei Wochen musste er Antibiotika zu sich nehmen, dann folgten drei Monate Reha, bis das Bein des DSDS-Jurors wieder hergestellt war.