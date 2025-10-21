Die schrillsten Halloween-Outfits von Heidi Klum

Noch zehn Tage bis Halloween. Heidi Klum stimmt sich jetzt schon auf das gruslige Event ein und zeigt ihre früheren Kostüme.

Was wird es wohl dieses Jahr?

1/5 Heidi Klum ist die Königin der dunklen Nacht: Halloween. Foto: Instagram

Darum gehts Heidi Klum feiert seit dem Jahr 2000 jährlich eine pompöse Halloween-Party in New York

Klums Kostüme reichen vom Gothic-Dirndl bis zu einem gigantischen Regenwurm

Jaray Fofana Redaktorin People

Heidi Klums jährliche Halloween-Party in New York ist schon längst Kult und fester Termin im Kalender vieler Prominenter. Seit dem Jahr 2000 zelebriert das Model diesen ihren Lieblingsfeiertag mit einer pompösen Feier, zu der sie regelmässig hochkarätige Gäste wie Taylor Hill (29), Riccardo Simonetti (32) und viele andere Berühmtheiten einlädt.

Besondere Spannung liegt jedes Jahr bezüglich des geplanten Outfits der Gastgeberin in der Luft, die sich immer wieder mit unfassbar kreativen und aufwendigen Verkleidungen selbst übertrifft. Erste Hinweise liefert die Halloween-Königin oft schon im Vorhinein. Kürzlich postete Heidi Klum ein Video mit einem «fake Biss» und deutete eine Zusammenarbeit mit Make-up-Artist Mike Mario an. Somit heizt Klum die Spekulationen der Halloween-Fans und deren Vorfreude an.

Darum gilt sie als Halloween-Königin

Die Verwandlungen von Heidi Klum sind legendär und machen sie zur unangefochtenen «Halloween-Queen». Wir werfen einen Blick auf die Outfits der letzten Jahre der Königin der «Gruselparty».

2000: Gothic-Dirndl

Den Anfang machte 2000 das erste Kostüm ihrer Halloween-Ära: ein Gothic-Dirndl für ihre allererste Party. Somit kombinierte Heidi Klum ihre Herkunft mit ihrem Lieblingsfeiertag.

2001: Lady Diva auf einem Pferd

Foto: Getty Images

Hoheitlich und theatralisch: Als Diva auf einem Pferd ritt Heidi Klum in das neue Halloween-Jahrhundert.

2002: Kreuzung von Betty Boop und Vampir

Foto: DUKAS

Sexy und gruselig war es 2002 – eine ungewöhnliche Mischung aus der Cartoon-Ikone Betty Boop und einem Vampir.

2003: Vampir mit roten Haaren und Skelett auf dem Rücken

Foto: Getty Images

Dunkel und dramatisch war die Vampirverkleidung 2003. Mit roter Mähne und einem eindrucksvollen Skelett auf dem Rücken zeigt sich Heidi Klum auf dem Teppich ihrer Party.

2004: Fast das Gleiche in Schwarz

Foto: DUKAS

Wiederholung in einer neuen Nuance. Man könnte meinen, dass das Kostüm vom Vorjahr in einem düsteren Schwarz präsentiert wurde.

2005: Alien mit riesiger Mähne

Foto: WireImage

Heidi Klum verkleidete sich 2005 als Alien mit einer auffälligen, riesigen Mähne, die alle Blicke auf sich zog.

2006: Paradiesvogel, halb Schlange, halb Apfel

Foto: WireImage

2006 war es eine kreative Mischung aus Paradiesvogel, Schlange und Apfel.

2007: Gruselkätzchen

2007 mischte sie süss und gruselig: Heidi Klum tauchte als Kätzchen auf, mit langen Krallen und scharfen Zähnen.

2008: Gottheit Kali

Die Gastgeberin trat 2008 als hinduistische Gottheit Kali auf den Teppich. Mit acht Armen, die abgehackte Köpfe hielten, wurde die Verkleidung zu einem wahren Halloween-Hit.

2009: Gruselkrähe

Foto: KEY

Die spektakuläre Verwandlung in eine gruselige Krähe: Mit ihren gefiederten Armen und dem furchteinflössenden Schnabel wollte man Klum bestimmt nicht zu nahe treten.

2010: Riesenroboter

Foto: Photoshot

Ein gewaltiger Riesenroboterlook, der technisches Können bewies. Auf riesigen Stelzen trat Heidi Klum 2010 auf den Teppich. Ob sie die Verlängerung ihrer Beine den ganzen Abend trug?

2011: Ein waschechter Affe

Foto: KEY

Mit beeindruckendem Make-up und Fell verwandelte sich das Model 2011 in einen Affen. Auch wenn ein Affe nicht gruselig wirkt, hat wahrscheinlich die Verwandlung allein für Furcht gesorgt.

2012: Hautloser Fleischklops

Foto: FilmMagic

Das Outfit mit dem beunruhigenden Bodypainting liess die Unternehmerin 2012 als hautlosen «Fleischklops» erscheinen.

2013: Ägyptische Königin Kleopatra

Foto: DUKAS

Kein Gruseljahr: Statt Schrecken verbreitete die GNTM-Jurorin 2013 majestätischen Glanz als ägyptische Königin Kleopatra.

2014: Alte Heidi (zurück in die Zukunft)

Foto: FilmMagic

Dank Maskenbildnern konnte Heidi Klum 2014 in die Zukunft reisen und alle daran teilnehmen lassen, welches Bild sie als alte Frau abgeben würde.

2015: Farbenfroher Schmetterling

2015 erstrahlte Heidi Klum in einem wunderschönen, riesigen Schmetterlingskostüm.

2016: Jessica Rabbit

Ihr ikonisches Jessica-Rabbit-Kostüm von 2016, in dem sie sich kaum bewegen konnte, gilt bis heute als eines ihrer besten.

2017: Fünf Klone

Foto: Getty Images for Heidi Klum

«Ich sehe sechsfach, nicht nur doppelt» – nach diesem Motto trat Heidi Klum mit fünf identisch geschminkten Kloninnen auf dem Teppich auf.

2018: College-Werwolf

Foto: Getty Images for SVEDKA Vodka

Vielleicht war Klum inspiriert vom «Thriller»-Video von Michael Jackson, als sie 2018 als furchteinflössender College-Werwolf auftrat.

2019: Fiona und Shrek

Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Gemeinsam mit Tom Kaulitz als Shrek verwandelte Klum sich 2019 in die grüne Oger-Prinzessin Fiona.

2020/2021: Partypause

Aufgrund der Pandemie fand in den Jahren 2020 und 2021 keine Party statt, wahrscheinlich reichte der «Corona-Grusel» dem Model.

2022: Der Regenwurm

Foto: IMAGO/Cover-Images

Nach einer zweijährigen Pause überraschte Heidi 2022 die ganze Welt als gigantischer Wurm, der von Tom Kaulitz als Fischer gefangen wurde.

2023: Der Pfau (mit Tom Kaulitz als Ei)

Foto: Getty Images

Der aufwendige Look von 2023 war ein riesiger Pfau, der von mehreren Tänzern getragen wurde, während Tom das vom Pfau gelegte Ei mimte.

2024: E.T.

Foto: Getty Images for Heidi Klum Hall

Absolut unkenntlich präsentierten sich Heidi Klum und Tom Kaulitz 2024 in ihren detaillierten und aufwendigen Masken als E.T. und ein Alien-Wirt.