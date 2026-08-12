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Rassismus-Vorwürfe an Schweizer in deutschem Podcast
Vorwürfe im Podcast
«Schweizer sind offen und ehrlich rassistisch»
Im deutschen Podcast «Zycho» werden Schweizer als Rassisten abgestempelt.
Publiziert: 19:39 Uhr
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