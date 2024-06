Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/10 Ein Fundstück für «Harry Potter»-Bücherraten: Eine sehr seltene Erstausgabe des ersten Bandes «Stein der Weisen» wurde kürzlich in Schottland für über 50’000 Franken versteigert. Mitsamt Printfehlern.

Livia Fietz Praktikantin People

Einige sammeln Urlaubserinnerungsstücke wie Muscheln und Sand, andere Kopien ihrer Lieblingsbücher – vor allem, wenn es sich um spezielle oder limitierte Auflagen handelt. Nun kann sich ein «Harry Potter»-Fan glücklich schätzen: Vor kurzem wurde eine Erstausgabe von «Harry Potter und der Stein der Weisen» für 45'201 Pfund (rund 51’048 Franken) in Schottland unter den Hammer gebracht. Ein wahrer Glücksgriff für einen Harry Potter-Enthusiasten. Wie die Nachrichtenagentur PA berichtet, gehört dieses Buch zu den exklusiven ersten 500 im Jahr 1997 gedruckten Exemplare.

Doch nicht nur der Status als Erstausgabe macht das Buch zu einer Rarität, es haben sich darin auch einige Fehler eingeschlichen. Es gibt erzählerische Ungereimtheiten und schon auf dem Buchumschlag existiert ein Rechtschreibfehler.

Nicht nur magische Bücher, sondern auch andere Sammlerstücke erzielen auf Auktionen Rekordsummen. Hier sind vier weitere Gegenstände, die vor kurzen ersteigert wurden.

«Titanic»-Tür

Einfach ein Stück Holz? Nicht ganz! Die berüchtigte «Titanic»-Tür, die dank der gleichnamigen Tragödie für Diskussionen sorgt, wurde für 718'750 US-Dollar (rund 639’831 Franken) versteigert – egal ob Jack nun auf ihr Platz gehabt hätte oder nicht. Die Tür ist ein akkurater Nachbau eines handgeschnitzten Türrahmens aus der 1. Klasse-Lounge der Titanic und misst stolze 2,44 Meter in der Länge und 1,22 Meter in der Breite.

Colin Firths Shirt aus «Stolz und Vorurteil»

Ein weiteres Requisit, das mehr als nur ein Stück Holz – oder in diesem Fall Lappen – ist: ein weisses Hemd. Das Hemd, das Colin Firth (63) im TV-Film «Stolz und Vorurteil» (1995) trug, stammt aus der berühmten Szene, in der sein Charakter Mr. Darcy nach einem Bad im See nass über die Wiese lief und damit die Herzen der Fans höher schlagen liess. Bei einer Auktion in London erzielte das Hemd stolze 20'000 Pfund (ungefähr 22'577 Franken), so der «Guardian».

Prinzessin Dianas Outfits

Auch echte, royale Kleidungsstücke erregen Aufsehen: Mehrere Outfits von Prinzessin Diana (1961-1997) wurden bereits versteigert. «Diana mag eine Prinzessin gewesen sein, aber ihre Anziehungskraft stand der eines Hollywood-Stars in nichts nach», betont «Julien's Auctions», ihr Vermächtnis lebe «durch die exquisiten Kleider und Accessoires weiter, die das Publikum immer wieder in ihren Bann ziehen und dazu einladen, tiefer in ihre rätselhafte Persönlichkeit einzutauchen». Zu diesem zeitlosen Vermächtnis gehört auch Prinzessin Dianas «Revenge Kleid», das nun sein 30-jähriges Jubiläum feiert.

Teil von John F. Kennedys Limousine

Etwas grotesker ging es bei der Versteigerung von John F. Kennedy Erinnerungsstücken zu. Darunter war ein blutbeflecktes Lederstück aus der Limousine, in der der Präsident ermordet wurde. Dieses makabere Relikt wechselte für fast 41'300 Franken den Besitzer, wie «TMZ» schreibt. Eine bizarre Erinnerung, die beweist, dass das Interesse am Kennedy-Mord ungebrochen ist. So zitierte die Auktionsseite: «Die Flecken auf dem Leder sind das getrocknete Blut unseres geliebten Präsidenten John F. Kennedy».