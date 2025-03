Mit dem Interview-Format «Chicken Shop Date» startete Amelia Dimoldenberg ihre Karriere, jetzt ist sie zum zweiten Mal die offizielle Korrespondentin der Oscars am roten Teppich. Doch wer ist die in London geborene Blondine eigentlich? Und was läuft mit Andrew Garfield?

Auf einen Blick Amelia Dimoldenberg ist offizielle Oscar-Korrespondentin und bekannt für unterhaltsame Interviews

Ihre YouTube-Serie «Chicken Shop Date» machte sie berühmt

Silja Anders Redaktorin People

Ameila Dimoldenberg. Der Name klingt schon ein wenig nach jemandem, der beinahe keine Wahl hatte, als berühmt zu werden. Aber wie ist Amelia Dimoldenberg (31) berühmt geworden? Denn vielen dürfte die 31-jährige Engländerin, vor allem hierzulande, kaum ein Begriff sein.

Und trotzdem ist sie an den morgigen Oscars schon das zweite Jahr in Folge die offizielle Korrespondentin der Academy Awards am roten Teppich in Hollywood. Dabei dürften viele Fans hoffen, dass auch Andrew Garfield auftauchen wird und man wieder Zeuge einer ihrer unterhaltsamen Begegnungen sein darf.

Wer ist Amelia Dimoldenberg?

Aber von vorne. Amelia Dimoldenberg wurde am 30. Januar 1994 in London geboren. Nach ihrem Schulabschluss erwarb sie ein Foundation Diplom in Kunst und Design und studierte später Medienkommunikation am Central Saint Martins College of Art and Designs in London.

Dimoldenberg begann, ihre Kolumne «Chicken Shop Date» für das Jugendmagazin «The Cut» zu schreiben. Das humorvolle Interview-Format entstand, als sie mehr über die Musik-Richtung Grime lernen wollte. Immerhin sprachen all ihre Kolleginnen und Kollegen um sie herum davon. Also machte es sich Dimoldenberg zur Aufgabe, in einem ungewöhnlichen Setting Künstler und Künstlerinnen aus der Grime-Szene zu interviewen. 2014 erschien die erste Folge von «Chicken Shop Date» mit dem Rapper MC Ghetts (40). Amelia Dimoldenberg lädt ihre Gäste in dem Format in ein Fast Food Lokal ein, der Sinn dahinter soll sein, dass man in so einer Umgebung niemals ein erstes Date durchführen würde, verriet Dimoldenberg in einem Interview. Und das ist auch in etwa das Prinzip des Formats: Ein erstes Date in ungewöhnlicher Umgebung, bei dem alle ein bisschen unbeholfen wirken.

2018 begann Dimoldenbergs Karriere im Fernsehen, als sie für den britischen TV-Sender Channel 4 zu arbeiten und Interviews zu führen. Als Erstes drehte sie die Doku «Meet the Markles». Wie der Name schon vermuten lässt, sprach sie hierbei mit Familienmitgliedern von Herzogin Meghan (43). Mit der Zeit etablierte sich die junge Journalistin zu einer festen Grösse im Entertainment-Fernsehen, interviewte Stars am roten Teppich der Golden Globes und im vergangenen Jahr erstmals an den Oscars, wo sie auch dieses Jahr wieder für die Academy of Motion Picture and Art im Einsatz sein wird.

Was läuft zwischen Amelia Dimoldenberg und Andrew Garfield?

Schnell bemerkten die Fans, dass Dimoldenberg zu den Stars einen guten Draht hat, doch vor allem die Chemie mit einer berühmten Person liess das Netz aufmerken. Erstmals trafen Amelia Dimoldenberg und Andrew Garfied (41) im November 2022 bei der Verleihung der GQ's Men of the Year Awards aufeinander. Schon dort konnte man das Knistern zwischen ihnen beinahe spüren. Sie flirteten miteinander und grinsten wie zwei verliebte Teenager.

Andrew Garfield On His GQ Cover Shoot | GQ Men of the Year 2022

An den Golden Globes im Jahr 2023 begegneten sie sich ein weiteres Mal und liessen die Fans erneut fassungslos zurück. Dimoldenberg und Garfield wussten beide, dass ihre Sternzeichen kompatibel sind und bekommen kaum einen geraden Satz heraus. Ende 2024 schaffte es die Engländerin dann endlich, ihren Landsmann zu einem ihrer berühmten Dates im romantischen Chicken Shop zu überreden. Und auch dort flogen die Funken zwischen Dimoldenberg und dem «The Amazing Spiderman»-Darsteller wieder. «Und jetzt: Küsst euch», liest man in den Kommentaren unter dem Video auf Youtube. Oder auch: «Mein Kopf: Sie sind Performer. Mein Herz: Sie sind Seelenverwandte» und «Jetzt heiratete doch endlich!»

Die Fans würden also liebend gerne sehen, dass aus diesen Flirtereien der beiden mehr wird. Doch jetzt müssen alle ganz stark sein, denn dieses Kapitel scheint – zumindest vorerst – abgeschlossen zu sein. Amelia Dimoldenberg soll vergeben sein und der Glückliche ist nicht Andrew Garfield. «DailyMail» berichtet, dass die Journalistin mit Olivia Rodrigos (22) Ex-Freuend, dem Content Creator Adam Faze (27) angebandelt haben soll. Und auch Andrew Garfield wurde mit einer Dame gesichtet, die definitiv nicht Dimoldenberg ist, sondern Schauspiel-Kollegin Monica Barbaro (34). Dieses Märchen scheint also erstmal ausgeträumt. Aber man kann ja nie wissen. Der nächste rote Teppich kommt nämlich bestimmt.