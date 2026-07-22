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Video-Botschaft von Tim Mälzer
Die Nachricht rüht Manuela Wisbeck zu Tränen

Nach 16 Jahren verlässt Manuela Wisbeck die ZDF-Serie «Notruf Hafenkante». Ihre Kollegen überraschten sie zum Abschied mit einer emotionalen Videobotschaft.
Publiziert: 14:19 Uhr
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