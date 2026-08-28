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Versprecher im «Morgenmagazin»
Moderator nennt falschen Nachnamen

Die verstorbene Dolly Parton ist Thema im ARD-«Morgenmagazin». Doch der Moderator gibt ihr einen anderen Nachnamen.
Publiziert: vor 36 Minuten
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Aktualisiert: vor 20 Minuten
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