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Versprecher im ARD-«Morgenmagazin» beim Thema Dolly Parton
Versprecher im «Morgenmagazin»
Moderator nennt falschen Nachnamen
Die verstorbene Dolly Parton ist Thema im ARD-«Morgenmagazin». Doch der Moderator gibt ihr einen anderen Nachnamen.
Publiziert: vor 36 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
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