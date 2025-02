Verlobte sich an Silvester

1/6 Patricia Blanco bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt mit Ben auf dem roten Teppich beim Movie Meets Media Event in Hamburg Ende November. Foto: ddp/Geisler/Christopher Tamcke

Auf einen Blick Patricia Blanco ist wieder Single. Trennung von Verlobtem Ben bestätigt

Überraschende Verlobung an Silvester in Kitzbühel scheitert ohne Happy End

Eine überraschende Verlobung scheitert ohne Happy End: Patricia Blanco (54) ist wieder Single. Das hat ihr Management dem Sender RTL am Montag (10. Februar) bestätigt. «Leider müssen wir heute die Trennung von Patricia Blanco und ihrem Verlobten Ben bekanntgeben. Eine Liebe mit viel Aufwind, einer sehr intensiven und schönen Zeit endet dann doch leider ohne Happy End», heisst es in dem Statement zum Liebes-Aus.

Weiter soll die Trennung nicht thematisiert werden: «Beide möchten respektvoll miteinander umgehen und brauchen jetzt erstmal Abstand. Es wurde sich darauf verständigt, sich nicht öffentlich zu diesem Thema zu äussern.»

Patricia Blanco und Ben kannten sich erst seit Oktober 2024

Am 30. November hatte Patricia Blanco sich erstmals bei einem öffentlichen Event gemeinsam mit ihrer neuen Liebe auf dem roten Teppich gezeigt. Kurz darauf berichtete RTL, dass Patricia Blanco und Ben sich vor fünfeinhalb Wochen kennengelernt hätten. «Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich glaube, ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht gefühlt», verriet sie. Sie fühle sich bei Ben so angekommen, schwärmte Blanco, es sei «eine Fusion».

«Wir sind beide auf dem Weg in die grosse Liebe», bestätigte dieser ebenfalls im gemeinsamen Interview. Darüber hinaus stellte er klar, dass sich «erstmal gar nichts» ändern werde, ausser: «Ich bin der Mann an ihrer Seite. Patricia ist die, die im Rampenlicht steht, ich nicht.»

Verlobung an Silvester in Kitzbühel

Anfang Januar verkündete Patricia Blanco schliesslich via Social Media ihre Verlobung. Bei einer Silvesterparty in Kitzbühel habe ihr Ben einen mit Diamanten besetzten Ring überreicht, bei dem es sich laut «Bild» um «eine Mischung aus Freundschafts- und Verlobungsring» und «ein Zeichen der nun ewigen Verbundenheit» handle.

Zuvor war Patricia Blanco rund vier Jahre in einer Beziehung mit Andreas Ellermann – inklusive zweier Verlobungen im Juni 2020 und im November 2022. Mit der Trennung im Jahr 2023 sorgte das Paar für etliche Schlagzeilen.