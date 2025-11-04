Das ist der neue «Sexiest Man Alive»

Jonathan Bailey, bekannt aus «Wicked» und «Bridgerton», wird vom «People»-Magain zum «Sexiest Man Alive» 2025 gekürt. Die Bekanntgabe erfolgte letzte Nacht in der «Tonight Show».

1/5 Jonathan Bailey (links) ist der neue «Sexiest Man Alive». Das gab Talkshow-Host Jimmy Fallon am Montagabend in seiner Show bekannt. Foto: Todd Owyoung/NBC via Getty Image

Darum gehts Jonathan Bailey zum «Sexiest Man Alive» 2025 von People Magazine gekürt

Bailey, bekannt für Rollen in «Wicked» und «Bridgerton», begeistert als Fiyero

Wahl zum «Sexiest Man Alive» feiert 40-jähriges Jubiläum

Jonathan Bailey (37) ist der neue «Sexiest Man Alive», den das US-Magazin «People» jährlich kürt. Der britische Schauspieler, bekannt für seine Rollen in «Wicked» und «Bridgerton», wurde am Montagabend (Ortszeit) in der «Tonight Show» mit Jimmy Fallon (51) offiziell vorgestellt.



«Grösser könnte diese Ehre nicht sein», erklärte der Preisträger in der Sendung. Danach richtete er sich an Host Fallon: «Und danke auch an Jimmy, dass du die Auszeichnung nicht angenommen hast – sonst wäre ich nicht hier.»

Der 37-jährige Schauspieler erlangte durch seine Rolle als Lord Anthony Bridgerton in der Netflix-Serie «Bridgerton» internationale Bekanntheit. Zuletzt sorgte er mit seiner Chemie zu Schauspielkollegin Scarlett Johansson (40) für Aufsehen, als die beiden für ihren gemeinsamen Film «Jurassic World Rebirth» warben.

Berühmte Vorreiter

Die Wahl zum «Sexiest Man Alive» feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. Zu den früheren Titelträgern gehören Patrick Dempsey (59), John Legend (46), Channing Tatum (45) und Ryan Reynolds (49).

Interessanterweise mischt sich auch Talkshow-Host Jimmy Fallon in den jährlichen Wettbewerb ein. Im vergangenen Jahr startete er eine scherzhafte Kampagne gegen seinen Konkurrenten Mark Consuelos. «Mark Conseul-wer?», hiess es in einem Parodie-Werbespot. Fallon selbst wurde dieses Jahr zum «Sexiest Game Show Host» gekürt.