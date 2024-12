Und trennt sich auch von ihrem Management Amira Aly beendet ihre Fernsehkarriere bei «Prominent!»

Amira Aly strebt als Vorsatz fürs neue Jahr einen Tapetenwechsel an. So wird sie «auf eigenen Wunsch» als «Prominent!»-Moderatorin aufhören. Doch das ist nicht die einzige Neuerung in ihrem Berufsleben.