Amira Alys erste grosse Liebe brach ihr das Herz. Und das auf ziemlich schäbige Art und Weise, wie sie in ihrem Podcast mit Bruder Hima erzählt. Sie gibt aber auch zu, dass es wohl so kommen musste, denn ihr Ex sei ziemlich rumgekommen.

Wird einem das Herz gebrochen, ist das nie schön. Passiert dies als Teenager mit der ersten grossen Liebe, hat man das Gefühl, nie wieder darüber hinweg zu kommen.

Auch Amira Aly (32) erlebte als Teenager einen solchen Herzschmerz, wie sie ihrem Bruder Hima (34) in der neusten Folge des gemeinsamen Podcasts «Liebes Leben» erzählt. Und sie ist sich bewusst: Eigentlich hätte sie es kommen sehen müssen.

«Einen Hang für Badboys»

Ihr erster Freund sei «leider der Playboy des Dorfes» gewesen, «eigentlich die männliche Dorfmatratze. Ich hatte mal eine Phase, da hatte ich einen Hang zu Bad Boys», erinnert sie sich. Sie sei unsterblich in ihn verliebt gewesen, verlor sogar ihre Jungfräulichkeit an ihn. «Es war sehr unschön», sagt sie heute über ihr erstes Mal. «Der war Meister der Manipulation und konnte mich total zu Dingen drängen», gesteht die Ex-Frau von Oliver Pocher (46).

Der junge Mann war drei Jahre älter als sie und trat in ihr Leben, als Amira Aly aufgrund der schwierigen familiären Situation ins Heim zog. «Er war zu dieser Zeit einfach mein Halt», weiss sie noch und ergänzt aber direkt, dass nur sie das so empfand. «Seine ganze Familie wohnte zusammen und da hab ich wirklich mal eine Familie so richtig erlebt», sagt Amira Aly zu ihrem Bruder. Das habe sie schön gefunden.

Doch dann kam der Schock: Er trennte sich von ihr. «Das kam total aus dem Blauen für mich», sagt Amira Aly zu ihrem Bruder. Doch der Teenager erklärte ihr nicht einfach, dass die Beziehung vorbei sei. Er tischte ihr eine saftige Lügengeschichte auf. «Er meinte, er sei für den Militärdienst verpflichtet worden und müsste ins Ausland. Das war wie im Film, unglaublich dramatisch», verrät die zweifache Mutter. Sie habe noch versucht, ihren damaligen Schatz davon zu überzeugen, dass sie eine Fernbeziehung schaffen würden. «Aber er meinte nur, dass das zu schwer für ihn sei und er es lieber beenden möchte, bevor es noch schmerzhafter wird. Ich bin dann im Regen nach Hause gelaufen, wirklich wie im Film.»

Herzschmerz machte sie zur Herzensbrecherin

Doch damit ist die Geschichte ihres ersten Liebeskummers nicht vorbei. Denn wie die gebürtige Österreicherin erzählt, sei sie kurz nach der Trennung mit dem Bus zur Schule gefahren, habe «ganz traurig aus dem Fenster geschaut» und plötzlich ihren Ex gesehen – Hand in Hand mit einer anderen, die Amira sogar kannte. «Aber er ist dann schon noch ins Militär, oder?», fragt Hima Aly daraufhin. «Nein! Das war alles erlogen», ruft Amira. Danach habe nur noch sie mit den Männern Schluss gemacht und bekam aufgrund dessen den Spitznamen «Heartbreakerin», also genau genommen «Herzensbrecherin» von ihrem Bruder und dessen Freunden.