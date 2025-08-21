Darum gehts
- Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi haben eine Tochter adoptiert
- Brown äusserte schon früher den Wunsch, Mutter zu werden
- Das Paar ist seit drei Jahren zusammen und heiratete im Mai 2024
Schauspielerin Millie Bobby Brown (21) und ihr Ehemann Jake Bongiovi (23) haben eine überraschende Nachricht verkündet. Wie das Paar am 21. August 2025 auf Instagram mitteilte, sind sie Eltern einer Tochter geworden.
Die 21-jährige «Stranger Things»-Darstellerin und der 23-jährige Sohn von Rockstar Jon Bon Jovi haben ihr Familienglück durch eine Adoption vervollständigt. In ihrem gemeinsamen Statement auf der Social-Media-Plattform erklärten sie: «Diesen Sommer haben wir unser süsses kleines Mädchen durch eine Adoption in unserer Familie willkommen geheissen. Wir sind überglücklich, dieses wunderschöne neue Kapitel unserer Elternschaft in Ruhe und Privatsphäre beginnen zu können.»
Jetzt sind sie zu dritt
Der Name des Kindes wurde nicht preisgegeben, was die Priorität des Paares für Privatsphäre unterstreicht. Diese Haltung ist besonders verständlich angesichts Browns früher Erfahrungen als Kinderstar.
Interessanterweise hatte Brown erst kürzlich in einem Podcast-Interview ihre Gedanken zum Thema Mutterschaft geteilt. Sie erwähnte dabei, dass ihre eigene Mutter sie ebenfalls mit 21 Jahren zur Welt brachte. Brown äusserte sich damals: «Seit ich ein Baby war, habe ich meiner Mutter gesagt, dass ich Puppen haben möchte. Ich wollte eine Mutter sein, so wie meine Mutter für mich war.»
Die Nachricht kommt für viele Fans überraschend, da Brown und Bongiovi erst im Mai 2024 geheiratet haben. Das Paar, das seit drei Jahren zusammen ist, hat nun schnell den nächsten Schritt in Richtung Familiengründung unternommen.
Brown hatte schon vor ihrer Beziehung zu Bongiovi den Wunsch nach einer eigenen Familie geäussert. Die Erfüllung dieses Traums durch Adoption zeigt die Reife und Überlegtheit des jungen Paares.
