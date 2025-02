Berg aus Fett und Lumpen verhindert Konzert von Bryan Adams

Ein seltenes Phänomen sorgte in Australien für grosse Enttäuschung bei den Fans von Bryan Adams. Weil ein riesiger Fettberg die Kanalisation in Perth verstopfte, musste ein ausverkauftes Konzert des Musikers abgesagt werden.

In Australien kann ein Konzert von Bryan Adams aufgrund von Abwasserproblemen nicht stattfinden.

Auf einen Blick Fettberg in Kanalisation verhindert Bryan Adams Konzert in Perth

Verstopfung führte zu Abwasserüberläufen und Gesundheitsrisiken

16.000 Konzertbesucher betroffen, Verstopfung um 23.15 Uhr beseitigt

Ein riesiger Fettberg in der Kanalisation von Perth hat in Australien ein Konzert von Bryan Adams (65) verhindert. Am Sonntagabend gab die staatliche Wasserbehörde in einem Statement bekannt, dass die für Sonntag geplante Veranstaltung in der Konzertarena der Stadt Perth abgesagt worden sei, da eine «grosse Verstopfung aus Fett und Lumpen» beseitigt werden müsse. Diese habe in einigen Gebäuden zu mehreren Abwasserüberläufen geführt. Demnach habe die Gefahr bestanden, dass sich das Abwasser in den Toiletten des Veranstaltungsortes zurückstaut.

In einem Update am Montag gab die Behörde bekannt, dass man dem Veranstalter des Konzerts am Sonntag um 19.30 Uhr mitgeteilt habe, «dass die Verstopfung nicht ohne Weiteres beseitigt werden konnte». Daraufhin habe das Management der Konzertarena entschieden, das Konzert abzusagen. «Die öffentliche Gesundheit muss immer an erster Stelle stehen, und das war auch die Grundlage für die Entscheidung gestern Abend.» Die Menge an Abwasser, die bei einer Kapazität von 16'000 Menschen in der Arena entstehe, sei einfach als zu gross angesehen worden.

Die Verstopfung sei schliesslich gegen 23.15 Uhr beseitigt worden. Mit einem Appell wendet sich die Behörde zum Schluss des Statements an die Bevölkerung: «Auch wenn es sich gestern Abend um ein unglaublich seltenes Ereignis handelte, ist es eine wichtige Erinnerung daran, keine Dinge in die Toilette oder das Waschbecken zu spülen, die zu solchen Problemen führen können.»

Absage wegen Fettberg «eine herbe Enttäuschung»

Der Veranstalter Frontier Touring gab in einem eigenen Statement bekannt, dass das ausverkaufte Konzert mit Bryan Adams leider nicht nachgeholt werden könne und dass die Tickets in vollem Umfang erstattet werden. «Die Absage der Show ist eine herbe Enttäuschung. Wir danken den Fans für ihr Verständnis dafür, dass wir alles getan haben, um die Show stattfinden zu lassen. Doch diese Angelegenheit lag ausserhalb der Kontrolle von Bryan Adams, Frontier Touring und der RAC Arena.»

Fettberge in der Kanalisation entstehen, wenn Küchen-, Kosmetik- und Hygieneartikel unsachgemäss über die Kanalisation entsorgt werden und sich diese dort mit erkalteten Speisefetten und -ölen verbinden. Dadurch entsteht eine betonharte Masse, die Rohrleitungen verengt und verstopft.