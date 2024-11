1/12 Die US-amerikanische Schauspielerin Hunter Schafer beginnt den Pirelli-Kalender 2025 mit dem Monat Januar. Foto: Pirellei Kalender 2025, Ethan Jamens Green

Auf einen Blick Pirelli-Kalender 2025 enthüllt unter dem Motto 'Refresh and Reveal'

Ethan James Green zeigt Vielfalt und Entkoppelung von Nacktheit und Sexualität

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Unter grösster Geheimhaltung blieben die Bilder des neuen Pirelli-Kalenders 2025 die letzten Monate unter Verschluss. Nun sind die ersten Fotos für die Öffentlichkeit sichtbar. Das diesjährige Motto lautet «Refresh and Reveal». Zu deutsch: «Auffrischen und enthüllen». Zuständig dafür war der US-Fotografen Ethan James Green (34), der als jüngste Person überhaupt diese Position inne hat.

Ein Comeback der Sexyness, zeitgemäss interpretiert als Festival der Sinne und der Nacktheit. «Hier geht es um Schönheit, Harmonie und Freiheit, was uns in aktuell schweren Zeiten umso besser tut. Jemand sagte, Schönheit rettet die Welt», beantwortet Pirelli-CEO Marco Tronchetti Provera (76) die Blick-Frage nach der Botschaft des neuen Kalenders.

Entkoppelung von Nacktheit und Sexualität

Was der Reifenhersteller mit seiner 51. Ausgabe von «The Cal» kreiert hat, ist ein Weg zurück zu seinen eigentlichen Wurzeln: Er war einst der Inbegriff der Aktfotografie. In den letzten Jahren geriet diese immer mehr aus dem Fokus, andere Themen rückten ins Zentrum. 2024 steht der Kalender unter dem Motto Zeitlosigkeit; 2023 war es Liebesbriefe an die Muse, ein Jahr davor thematisierte Sänger und Fotograf Bryan Adams (65) die wilden Musiker-Zeiten der Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Ära.

Ex-Model und Fotograf Ethan James Green, der selbst für den Kalender blank zieht, hat die diesjährigen Bilder im Frühling in Miami je einmal im Meer und im Studio aufgenommen. «Ich möchte die Stärke der Sinnlichkeit und Ehrlichkeit in den Fokus stellen. Es gibts nichts Krasses daran, nichts, was beleidigend ist», erklärt er. Für ihn sei die Vielfalt an Schönheit wichtig, die er bei Frauen, wie bei Männern zeigt. «Und es ist die Entkoppelung von Nacktheit und Sexualität.»

Verschiedene Facetten von Schönheit

Für ihn liessen nicht nur «Euphoria»-Star und LGBTQ-Aktivistin Hunter Schafer (25), der britische Schauspieler John Boyega (32) oder der französische Schauspieler Vincent Cassel (57) die Hüllen fallen, sondern auch die indisch-amerikanische TV-Moderatorin und Autorin Padma Lakshmi (54), Ex-Frau des Schriftstellers Salman Rushdie (77). Sie erklärt: «Der Kalender stand immer als Symbol für weibliche Schönheit, war immer ein Spiegel der Gesellschaft. Diesen finde ich umso relevanter, weil er die verschiedenen Versionen und Facetten von Schönheit in den Mittelpunkt rückt. Er ist in all seiner ehrlichen Bandbreite inklusiv, vielfältig und divers, was ich zeitgemäss und auch sehr modern finde.»

Sie hätte als zwanzigjähriges Model alles dafür getan, für den Pirelli-Kalender zu posieren, damals sei sie dafür nicht angefragt worden, nun habe sie umso lieber zugesagt. «Die Bilder widerspiegeln all meine Lebenserfahrungen und zeigen die authentische Version von mir.»