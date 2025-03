Die unglaubliche Verwandlung von Ethan Suplee

In seinen 20ern brachte Schauspieler Ethan Suplee bis zu 240 Kilo auf die Wage. Später sagte er seinem ungesunden Lebensstil den Kampf an und nahm dadurch weit über 100 Kilo ab. Auch andere Stars wie Adele oder Rebel Wilson haben viel Gewicht verloren.

Darum gehts Ethan Suplee nahm über 100 Kilogramm ab und zeigt nun Muskeln

Doch der Schauspieler hatte viel mit dem Jojo-Effekt zu kämpfen

Heute präsentiert Schauspieler Ethan Suplee (48) auf Social Media stolz seine Muskeln. Früher traute er sich nicht, in der Öffentlichkeit sein T-Shirt auszuziehen – auch nicht, um mit seinen Kindern im Pool zu planschen.

Der «My Name is Earl»-Serienstar und Darsteller aus «American History X» oder «The Wolf of Wallstreet» schaffte eine unglaubliche Transformation: Er nahm weit über 100 Kilogramm ab. Seinen persönlichen Vorher-Nachher-Effekt zeigt der US-Amerikaner auf Instagram und will damit anderen Menschen mit Gewichtsproblemen Mut machen.

Ethan Suplee: «Das Halten des Gewichts ist ein ewiges Unterfangen»

«Abnehmen war nur der erste winzige Schritt im Marathon des Lebens. Es stellte sich heraus, dass es viel schwieriger ist, das Gewicht zu halten. Im Gegensatz zu einer Diät, die nur vorübergehend ist, ist das Halten des Gewichts ein ewiges Unterfangen», schreibt Ethan Suplee zu seinem jüngsten Post auf Instagram.

In seinen 20ern wog der heute 48-Jährige zu Spitzenzeiten bis zu 240 Kilo. Dank strikten Ernährungsplänen und viel Sport schaffte Suplee es, sein Körpergewicht auf unter 100 Kilo zu reduzieren. Später siedelte sich sein Gewicht bei etwa 115 Kilogram an, wie er in Interviews verriet.

Jahrelanger Kampf mit Jojo-Effekt

«Ich habe gegessen und gegessen», erzählte Suplee einst in der amerikanischen TV-Sendung «Today» und offenbarte, dass er früher auch alkohol- und drogensüchtig war. Nachdem er mit 24 einen Entzug gemacht hatte, wollte er auch abspecken – er habe dutzende Diäten ausprobiert, doch immer wieder stellte sich der Jojo-Effekt ein. «Ich glaube, ich habe in meinem Leben mehr als 500 Kilogramm ab- und wieder zugenommen.»

Die Wende kam erst 2018: In einer Ernährungsberatung habe sich herausgestellt, dass sein Problem nicht sei, was er esse, sondern wie viel. «Ich habe angefangen, zu essen, was mir schmeckt, das aber in Mengen, die zu meinem Körper passten.» Und er begann, sechsmal wöchentlich Kraftsport zu machen – diese Kombination verhalf ihm schliesslich zum Erfolg. Gegenüber «Men’s Health» freute er sich kürzlich: «Ich bin an meinem absoluten Höhepunkt!».

Auch diese Stars haben viel Gewicht verloren

Ethan Suplee ist nicht der einzige Promi, der mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hatte. Auch die folgenden Prominenten haben starke optische Veränderungen durchgemacht.

Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger (38) hat 2023 rechtzeitig zu ihrem 37. Geburtstag knapp zehn Kilo abgenommen. Wo sie früher stolz Fotos ihrer Kurven veröffentlichte, zeigt der Reality-TV-Star auf Instagram nun oft Einblicke in ihre Fitnessroutine.

Ross Antony

Sänger Ross Anthony (50) hat innert nur sechs Monaten zwanzig Kilo abgespeckt. «Ich habe es nach harter Arbeit endlich geschafft... von 106 kg auf 86 kg runter...», freute sich Antony im Januar 2024.

Pietro Lombardi

Im Januar 2022 gab Pietro Lombardi (32) bekannt, sich mit seiner Figur nicht mehr wohlzufühlen. Im Juni darauf hatte der «DSDS»-Stars bereits drei Viertel seines Diätziels erreicht: Er hatte 15 Kilo abgenommen, gab aber an, er wolle es auf 20 Kilo schaffen.

Adele

Superstar Adele (36) hat 45 Kilogramm abgenommen und damit ihr Erscheinungsbild deutlich verändert. Mithilfe der Sirtfood-Diät schaffte die Sängerin es 2020 zur Traumfigur. Zudem soll die in Los Angeles wohnhafte Britin mehrmals in der Woche Privatlektionen im Fitnesscenter genommen haben und auf Pilates schwören.

Rebel Wilson

Rebel Wilson (45) zeigte sich an den BAFTA's 2022 optisch deutlich verändert: Die australische Schauspielerin nahm ganze 35 Kilo ab. «Ich sehe vielleicht ein bisschen anders aus als das letzte Mal, als ihr mich hier gesehen habt», so Wilson auf der Bühne und zeigt ein Bild von sich bei der Verleihung im Jahr 2020 ein. «Das war vor zwei Jahren, und seitdem habe ich eine ziemliche Veränderung durchgemacht.»

Billy Gardell

Billy Gardell (55) liess ordentlich die Kilos purzeln: Rund 70 Kilogramm nahm der «Mike & Molly»-Schauspieler ab. «Ich schwanke zwischen 90 und 95 Kilo. Ich habe gelernt: Selbstfürsorge ist wichtig, und ich glaube, ich bin endlich dort angekommen», erzählt er. Angefangen abzunehmen hat er 2020 kurz vor der Corona-Pandemie. Denn wegen seines Übergewichts entwickelte er Diabetes Typ-2 und Bluthochdruck.

Kelly Osbourne

Mithilfe einer Magenverkleinerung nahm Kelly Osbourne (40) vierzig Kilo ab, wie sie 2020 verriet. Es sei die beste Entscheidung gewesen, die sie jemals getroffen habe, so Kelly stolz.

Jonah Hill

Jonah Hill (41) ist ein Verwandlungskünstler. Noch 2015 schlurfte er in XL-Grösse durch die Strassen von Los Angeles. Fotos von 2017 zeigten dann: Hill hat abgespeckt. Doch kaum war er erschlankt, legte er wieder zu. Der Schauspieler kämpft seit Jahren mit seinem Gewicht und mit dem Jojo-Effekt nach Diäten.