«Die am meisten respektierte Person in seinem Leben ist Melania»

1/8 Siggy Flicker und Donald Trump haben sich bei seiner Amtseinführung 2017 kennengelernt. Foto: Instagram/@siggy.flicker

Siggy Flicker spricht über ihre enge Beziehung zu Donald Trump

Trump hört gern Musicals und trinkt Cola Light im Privatjet

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Sie wich Donald Trump (78) in den vergangenen Monaten nicht von der Seite, begleitete ihn zu seinen Wahlkampf-Auftritten und besuchte ihn sogar in seiner Residenz in Mar-a-Lago. Die Rede ist von Siggy Flicker (57). Die gebürtige Israelin, die in den USA als TV-Persönlichkeit bekannt ist, weiss nach acht Jahren Freundschaft genau, wie der US-Präsident tickt. In einem Interview mit der «Bild» spricht Flicker über den Mann, der am 20. Januar zurück ins Weisse Haus zieht.

Kennengelernt haben sich die beiden durch eine gemeinsame Bekannte bei Donald Trumps erster Amtseinführung 2017. «Donald Trump schätzt Menschen, die die Wahrheit sagen. Ich bin dafür bekannt, meine Meinung klar und direkt zu äussern, und deswegen haben wir uns sofort gut verstanden», beginnt sie der «Bild» zu erzählen, die sie in ihrer Heimat Florida besucht hat.

Die Bewunderung scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. So sagte Trump bei einer Rede im August: «Siggy ist einer der grossartigsten Menschen, die es gibt. Wir lieben sie!»

Mit dieser Musik entspannt Trump in seinem Privatjet

Während seines Wahlkampfs war es nicht unüblich, dass die amerikanische Podcasterin Trump durch die USA begleitete – und zwar in seinem Privatjet Trump Force One. Dabei habe sie festgestellt, dass sich der Politiker zu Musik entspannt. «‹Das Phantom der Oper› ist sein absoluter Favorit. Jedes Mal, wenn wir mit der Trump Force One unterwegs waren, lief eines der Lieder aus dem Musical», verrät Ficker. Im Flugzeug lehne er sich zurück, «wie ein König», und schaue sich auf einem Bildschirm Musikvideos an.

Seine Lieblingssongs: «Nothing Compares 2 U» von Sinéad O' Connor (1966–2023), «November Rain» von Guns N' Roses und «I Feel Good» von James Brown (1933–2006).

Während viele Menschen beim Fliegen gern zum Glas greifen, gelten an Board der Trump Force One andere Regeln. Bei Trump, der bekanntlich keinen Alkohol trinkt, werden nur alkoholfreie Getränke serviert. Auch hier hat er einen klaren Favoriten: Cola Light. Auf dem Hinflug gebe es Snacks wie Erdnüsse, Chips und Süssigkeiten. «Auf dem Rückflug jedoch gibt es immer McDonald's», erzählt Flicker.

Niemand setzt sich auf Melania Platz

Laut Flicker gibt es eine weitere ungeschriebene Regel: «Er hat einen eigenen Sitz, und direkt neben ihm liegen seine Papiere. Aber der Sitz gegenüber bleibt stets frei, denn das ist der Platz von First Lady Melania Trump (54). Egal, ob sie mitfliegt oder nicht, niemand setzt sich auf ihren Stuhl – und auch der Platz daneben bleibt immer unbesetzt.»

Auch von Melania scheint die Podcasterin schwer begeistert zu sein: «Sie braucht keine Aufmerksamkeit und keine Kameras. Sie ist die schönste, eleganteste First Lady, die Amerika je hatte. Sie verkörpert diese europäische Kultiviertheit, die amerikanische Frauen nicht einfach kaufen können.»

Zwar machen schon seit langer Zeit Gerüchte die Runde, dass es zwischen dem Präsidenten und der First Lady kriseln soll, doch laut Flicker sei das nicht der Fall. «Die kleinen, intimen Momente hinter den Kulissen bekommt niemand zu sehen. Wie er nach ihrer Hand greift oder sie voller Bewunderung anschaut. Melania ist die am meisten respektierte Person in Donald Trumps Leben.» Weiter sagt sie: «Jeden Tag kommen Dutzende Menschen zu ihm, die ihm etwas einreden wollen, aber am Ende des Tages spricht er mit Melania darüber.»