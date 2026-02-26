Darum bereut Goca Tržan die Beziehung zu ihrem Ex nicht

Sängerin Goca Tržan spricht in einem Podcast überraschend offen über ihren Ex-Mann. Sie schätzt ihn vor allem wegen ihrer gemeinsamen Tochter noch heute.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Nein, ich schäme mich nicht für Ivan Marinković. Warum sollte ich? Er war zu dieser Zeit die richtige Wahl für mich. Aus dieser Beziehung ist Lena entstanden», erklärt Sängerin Goca Tržan (51) in einer neuen Podcast-Folge von Boki.

Tržan war von 2007 bis 2011 mit Ivan Marinković (46) verheiratet, einem Reality-TV-Teilnehmer, der seit zehn Jahren in verschiedenen Shows auftritt – und die gemeinsame Tochter Lena während dieser Zeit nicht gesehen hat. «Ich habe meinen Eltern und allen, bei denen sie war, strikt vorgeschrieben, solche Sendungen nicht im Fernsehen zu zeigen, damit sie ihn nicht in diesem Zustand sieht», erklärte sie. Laut Tržan hatte Marinković Probleme mit Alkohol und Glücksspiel.

«Dankbar für alles, was passiert ist»

Heute ist Tržan glücklich mit ihrem langjährigen Partner Raša Novaković. Allerdings erinnert sie sich an die schwierige Zeit nach der Scheidung. «Aus der Ehe bin ich nackt wie eine Raupe herausgekommen, mit einem Kredit für die Wohnung», sagte sie. Dennoch empfinde sie Dankbarkeit, besonders für ihre Tochter Lena: «Meine Tochter ist ein unglaublich wunderbares Wesen, gut erzogen und schön– ich verehre sie. Ich danke ihm sehr für sie.»

Ex Ivan Marinković sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als er in einer Show mit Miljana Kulić ein Kind zeugte. Kürzlich wurde er in der Reality-Serie «Elita» verletzt. Goca Tržan bleibt trotz allem bei ihrer Haltung: «Ich bin dankbar für alles, was passiert ist», erklärte sie.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.