Nach ihrer herrlichen Auszeit im Parkhotel Vitznau in der Schweiz, reiste Halle Berry nach Utah und checkte im Amangiri Ressort in Utah ein. Trotz mindestens 4000 Franken pro Nacht ist das Hotel ein absoluter Promi-Magnet.

Während in den meisten Schulen in der Schweiz die Sommerferien bereits vorbei sind, geniesst Halle Berry (58) mit ihrem Sohn Maceo (11) und Partner Van Hunt (55) weiterhin eine schöne und vor allem lange Auszeit. Im Juni reiste sie mit Hunt in die Schweiz, verbrachte mehrere Tage im Park Hotel Vitznau und postete begeistert ihre Eindrücke aus dem am Vierwaldstättersee gelegenen Hotel.

Zurück in Amerika geht ihre Reise mit einem Road-Trip weiter und auch dort lässt sie für ihr Unterkünfte einiges liegen, sucht sich dafür die bekanntesten Locations aus. Beispielsweise nächtigte sie im sogenannten unsichtbaren Haus im Joshua Tree Nationalpark, in dem die Kaulitz-Zwillinge ihren 34. Geburtstag feierten. Das schlauchartige Haus mitten in der kargen Steinwüste Arizonas bietet Platz für acht Personen und kann nur ab zwei Nächten gebucht werden, wofür knapp 4500 Franken zu berappen sind.

Für diesen Preis gibt es im acht Stunden entfernten Promi-Hotspot Amangiri in Canyon Point, Utah, lediglich eine Nacht – falls überhaupt. Je nachdem, ob man sich für eine Suite, ein ganzes Haus oder Glamping im eigenen Luxus-Pavillon entscheidet. Halle Berry wohnt gemäss ihrer Instagram-Bilder mit ihren beiden Männern in der letzten der drei Variationen. Für einen zehntägigen Aufenthalt im Pavillon mit zwei Schlafzimmern kommen so gut gegen die 100'000 Franken zusammen. Bei einem geschätzten Vermögen von 72 Millionen Franken ist das für die Schauspielerin allerdings ein Klacks.

Das macht das Hotel so beliebt

Suite, Glamping und eigenes Haus bekommt man auch für deutlich weniger Geld. Was also macht das hauptsächlich aus Beton erstellte Amangiri derart erstrebenswert? Die Antwort liegt in der Natur. Also wortwörtlich. Das Resort ist in die Steinwüste Utahs eingebettet, fügt sich mit ihrem einstöckigen Design fein in die Landschaft ein. Die atemberaubende Natur kann dabei vom Pool aus genossen werden, oder von den einzelnen Zimmern, die alle einen spektakulären Blick in die karge Landschaft bieten.

Wie es sich für ein Hotel der gehobenen Klasse gehört, darf natürlich auch ein Spa nicht fehlen. Wer es actionreicher mag, kann in der beeindruckenden Natur beim Klettern oder Wandern seine Energie freilassen. Freunde des Wassersports kommen beim nahegelegenen Lake Powell auf ihre Kosten.

Nebst Halle Berry haben auch Stars wie Hailey und Justin Bieber, der Kardashian-Clan, Angelina Jolie, Brad Pitt, Drew Barrymore oder Gwyneth Paltrow bereits einige erholsame Tage im Amangiri-Resort verbracht. Das Amangiri hat weitere Geschwister-Hotels, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Sie alle gehören zu der Hotelgruppe Aman Group, deren Hauptsitz in Baar ZG liegt.



