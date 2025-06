Der indische Geschäftsmann Sunjay Kapur ist tot. Der Milliardär, der gut mit Prinz William befreundet gewesen sein soll, starb womöglich an den Folgen eines Bienenstichs.

Sunjay Kapur stirbt in England bei einem Polo-Match. Foto: Hindustan Times via Getty Images

Darum gehts Indischer Milliardär Sunjay Kapur stirbt nach möglichem Bienenstich beim Polo-Match

Kapur war Vorstandsvorsitzender von Sona Comstar und Freund von Prinz William

Er war dreimal verheiratet, zuletzt mit Model Priya Sachdev seit 2017

Der indische Milliardär Sunjay Kapur ist im Alter von 53 Jahren und unter höchst unglücklichen Umständen ums Leben gekommen. Wie die britische Seite «Mirror» berichtet, verschluckte der Freund von Prinz William (42) während eines Polo-Matches in England womöglich eine Biene. Laut des Berichts wird vermutet, dass das Insekt Kapur in den Mund oder Hals gestochen hat, was zu einem anaphylaktischen Schock und letztendlich zu einem Herzinfarkt geführt haben könnte.

Ob wirklich eine allergische Reaktion zum Tod führte, müsse allerdings noch überprüft werden, heisst es weiter. Der indische Geschäftsmann sass im Vorstand des globalen Autoteilegiganten Sona Comstar. Die «Daily Mail» zitiert aus einem Statement des Unternehmens zum Tod von Kapur: «Wir sind zutiefst betrübt über den plötzlichen Tod unseres Vorstandsvorsitzenden, Herrn Sunjay Kapur. Er war ein visionärer Anführer, dessen Leidenschaft, Weitsicht und Engagement die Identität und den Erfolg unseres Unternehmens geprägt haben.»

Auch berühmt für seine Ehen

Der Verstorbene galt laut mehreren Medienberichten als lebensfroher und extrovertierter Mensch. Für Aufsehen in seiner Heimat sorgte nach seiner ersten Ehe mit Modedesignerin Nandita Mahtani (55) seine zweite Hochzeit mit Bollywoodstar Karisma Kapoor (50). Diese hielt von 2003 bis 2016 und aus ihr gingen zwei gemeinsame Kinder hervor. 2017 heiratete er Model und Fashion-Unternehmerin Priya Sachdev, mit der er bis zu seinem Tod zusammen war.

Kapur nahm in regelmässigen Abständen an Polo-Turnieren in Grossbritannien teil. Dabei soll er sich neben anderen Mitgliedern des britischen Königshauses vor allem mit Prinz William sehr gut verstanden haben. Bislang äusserte sich der Sohn von König Charles (76) noch nicht öffentlich zum Tod von Kapur.