Sie geniesst die warme Sonne und gönnt sich eine sommerliche Auszeit im Nobelort Saint-Tropez an der Côte d'Azur. Beim Blick auf das Ferienfoto kann man kaum glauben, wie alt diese Hollywood-Diva ist.

1/6 Die Pose sitzt. Der Hut auch. Diese britische Schauspiel-Ikone geniesst den Sommer im Nobelort Saint-Tropez. Foto: Instagram/Joancollinsdbe

Darum gehts Britische Schauspiel-Ikone geniesst Sommerferien in Südfrankreich mit erstaunlicher Jugendlichkeit

Die 92-jährige Schauspielerin teilt Fotos und Videos auf Instagram

Collins hat fast 600'000 Follower und ist 32 Jahre älter als ihr Ehemann Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Von Bösartigkeiten und Rachsucht ist auf den Fotos und Videos aus den Sommerferien in Südfrankreich nichts zu sehen. Ganz im Gegensatz zur Rolle, welche die Hollywood-Diva in den 80er-Jahren verkörperte. Damals spielte sie die biestige Alexis Colby in der TV-Serie «Der Denver-Clan» und avancierte damit zu einem der grössten Stars ihrer Zeit.

Klingelt es schon? Natürlich, so schwer war das nun auch wieder nicht. Die Rede ist von Joan Collins, die mit Rollen in «Raumschiff Enterprise», «Der Denver-Clan», «Roseanne» oder «Hart aber herzlich» grosse Erfolge feierte.

Heute ist die Film-Diva mehr oder weniger im Ruhestand und geniesst die Früchte ihres Schaffens. Unter anderem an der Côte d'Azur, wo sie derzeit ihre Sommerferien verbringt. Von dort aus schickt sie via Instagram Ferien-Föteli in die Welt, bei denen einem vor Staunen der Mund offen stehenbleibt. Joan Collins sieht darauf nämlich höchstens wie 65 Jahre aus. Sie feierte aber bereits am 23. Mai 2025 ihren 92. Geburtstag.

Was ist das Geheimnis ihrer ewigen Jugend?

Auf Fotos kann man mit Photoshop oder Filtern viel beschönigen, werden jetzt viele monieren. Das stimmt. Auf Instagram-Videos ist es dann aber doch etwas schwieriger – und auch die teilt Joan Collins mit ihren fast 600'000 Followern. Darauf zu sehen ist eine vitale Frau, die am Strand ihre Zeit verbringt, mit Freunden und Familie im Beachclub isst, ein Gläschen Rosé trinkt, singt, feiert und einfach nur das Leben geniesst.

Das Geheimnis ihrer Jugend verrät Joan Collins nicht. Man wird aber das Gefühl nicht los, dass die Schauspiel-Ikone durch pure Lebensfreude das Altern gestoppt hat. Vielleicht haben auch die Sonne Südfrankreichs und die gute Meeresluft einen Einfluss? Oder ist es die Ehe mit dem 32 Jahre jüngeren Filmproduzenten Percy Gibson (60)? Es wird das Geheimnis der 92-Jährigen bleiben.