Bereits seit Jahrzehnten verteilt Arnold Schwarzenegger vor Thanksgiving Truthähne an bedürftige Familien in Los Angeles. In diesem Jahr begleitete ihn sein langjähriger Freund Ralf Moeller.

Aktion 'Miracle on 1st Street' im Hollenbeck Youth Center zieht Hunderte an

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger (77) hat auch in diesem Jahr wieder im Vorfeld von Thanksgiving Truthähne an Bedürftige in Los Angeles verteilt – gemeinsam mit seinem langjährigen Freund und Wegbegleiter Ralf Moeller (66). Die jährliche Aktion «Miracle on 1st Street» im Hollenbeck Youth Center im einkommensschwachen Stadtteil Boyle Heights zog laut dem Regionalportal «Boyle Heights Beat News» erneut Hunderte Menschen an. Einige sollen sich bereits am Vorabend gegen 23 Uhr angestellt haben.

«Darum geht es – ums Teilen», erklärte der ehemalige Gouverneur von Kalifornien vor Ort. «Es geht darum, dass sich jeder als Teil Amerikas fühlt, als Teil von Los Angeles und dieser Gemeinschaft.» Der Action-Star versprach, auch in Zukunft wiederzukommen – ganz im Sinne seines berühmten «Terminator»-Satzes «I'll be back», wie er betonte. Neben Schwarzenegger und Moeller halfen auch weitere prominente Gesichter bei der Verteilung: Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman (62), Sheriff Robert Luna und auch Schauspieler Gabriel Luna (44) packten mit an.

Darum verteilt Arnold Schwarzenegger seit Jahrzehnten Truthähne

Nach eigener Aussage kommt die in die USA ausgewanderte «Steirische Eiche» seit über dreissig Jahren dieser schönen Tradition nach, und dafür gibt es auch einen speziellen Grund. «Als ich 1968 nach Amerika kam, wusste ich nicht einmal, was Thanksgiving ist», erzählte Arnie «Boyle Heights Beat News» im vergangenen Jahr.

Thanksgiving ist ursprünglich ein Erntedankfest, welches sowohl in Kanada als auch in den USA gefeiert wird. Während sich in Kanada bereits am zweiten Montag im Oktober die Familie am reich gedeckten Tisch versammelt, findet der Brauch in den USA erst am vierten Donnerstag im November statt – einen Tag vor dem Black Friday.

Vor seinem Welterfolg als Bodybuilder und später als Hollywoodstar, erfuhr der junge Einwanderer Schwarzenegger die Grosszügigkeit seiner neuen Landsleute. «Leute aus dem Fitnessstudio kamen einfach in meine leere Wohnung und brachten Laken, Silberbesteck, Geschirr, Essen und ein Radio», erinnerte sich Schwarzenegger zurück. «Die Grosszügigkeit des amerikanischen Volkes war so aussergewöhnlich. Ich werde mich immer an diese Dinge erinnern.» Aus diesem Grund komme er «seit über 30 Jahren» alljährlich ins Hollenbeck Center und verteile Truthähne.