Kürzlich machte Kevin Space Schlagzeilen damit, als er sagte, er habe kein Zuhause. Daraufhin erhielt er Tausende Angebote von Menschen, die ihm eine Bleibe offerierten. Jetzt spricht Spacey öffentlich – und adressiert seine Situation.

Schauspieler lebt in Hotels und Airbnbs aufgrund seiner Arbeitssituation

«Ich habe buchstäblich kein Zuhause», sagte Kevin Spacey (66) kürzlich in einem Interview mit «The Telegraph». Diese Aussage liess aufhorchen und viele Fans sorgten sich um den Schauspieler.

Das Gerücht verbreitete sich schnell, er sei obdachlos. Jetzt meldet sich Kevin Spacey selbst zu Wort und stellt klar: «Ich bin nicht obdachlos!»

Möchte sich bedanken, nicht rechtfertigen

«Eigentlich schere ich mich nicht darum, die Medien zu korrigieren. Sonst würde ich zu nichts anderem mehr kommen», beginnt der Schauspieler ein Video auf Instagram. Dann fährt er fort und erklärt, wieso er nun eine Ausnahme seiner Regel mache. «Ich sehe es als Notwendigkeit, darauf zu reagieren. Nicht auf die Presse, sondern auf die Tausenden von Menschen, die in den vergangenen Tagen mit mir Kontakt aufnahmen und mir eine Bleibe anboten oder einfach nur fragten, wie es mir gehe.»

Er sei von der Grosszügigkeit dieser Menschen sehr gerührt, doch er fände es unehrlich, diese Personen weiterhin im Glauben zu lassen, dass er kein Zuhause habe. Im Interview mit «The Telegraph» gab Spacey Folgendes zu Protokoll: «Ich lebe in Hotels, ich lebe in Airbnbs, ich gehe dorthin, wo die Arbeit ist.» Das sei dieselbe Situation wie vor vielen Jahren, als er im Schauspielbusiness einstieg. Er habe in diesem Jahr praktisch durchgehend gearbeitet. Seine Habseligkeiten befänden sich derzeit in Lagerräumen. Er hoffe, dass sich seine Situation ab einem gewissen Punkt ändere und er sich wieder an einem festen Ort niederlassen könne.

In seinem Video adressiert Spacey auch die unzähligen Menschen, die tatsächlich obdachlos sind, in ihren Autos leben müssen und sich in schlimmen finanziellen Situationen befänden. «Und mein Herz ist bei ihnen. Aber wie aus dem Artikel deutlich wird, bin ich nicht einer von ihnen und wollte das auch nicht damit sagen.»

Spacey arbeitet nach Skandal an Comeback

Kevin Spacey gehörte zu den gefeiertsten Hollywoodstars, bis im Jahre 2017 Vorwürfe wegen sexuellen Missverhaltens gegenüber mehreren Männern die Runde machte. 2024 gab er sexuelles Fehlverhalten zu. Seither arbeitet er eifrig an seinem Comeback. Im Dezember erscheint der Actionthriller «Holiguards Saga – The Portal of Force», in dem Spacey nicht nur eine Hauptrolle spielt, sondern auch Regie führt. 2004 gab er im Film «Beyond the Sea» sein Debüt hinter der Kamera.